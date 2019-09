Pare că are o viață perfectă, dar trăiește o dramă. Cristiano Ronaldo, despre problemele sale

Cristiano Ronaldo a dat cel mai sincer interviu din viața lui jurnalistului britanic Piers Morgan. Fotbalistul a vorbit despre cum îi afectează faima viața, despre relația cu iubita sa, Georgina, și despre regretul că tatăl său nu a apucat să îl vadă câștigând trofeele importante din cariera sa.

Câștigă 550.000 de euro pe săptămână, are o avere de 500 de milioane de euro, este cea mai urmărită persoană de pe Instagram (183 de milioane de followeri) și, alaturi de Messi, e cel mai faimos fotbalist de pe planetă. În plus, are o iubita superbă și patru copii adorabili. Am putea crede că duce o viață perfectă. Ronaldo însă ne contrazice. În interviul pe care I l-a dat lui Piers Morgan a vorbit despre “drama” de a fi faimos. Fotbalistul se plânge că nu își poate duce nici măcar copiii în parc, pentru că este mereu asaltat de fani.

“Este sufocant să fii tu?”, l-a întrebat jurnalistul.

“Este plictisitor”, a fost răspunsul surprinzător al lui Ronaldo.

“Pe de o parte, este fantastic. Să fii faimos, să apari pe prima pagină a ziarelor și la tv. Dar după 15 ani iți dorești un pic de intimitate. În ultimii 10 ani intimitatea mea a dispărut complet. Nu pot să merg cu copiii în parc. Dacă mă duc, sunt înconjurat de oameni, iar copiii mei devin agitați, la fel și eu și iubita. Când sunt în public, nu pot fi eu însumi. E plictisitor, vreau să fiu liber din nou”, a mărturisit Ronaldo.





Fotbalistul a mărturisit că în viața lui sunt doar patru persoane în care are încredere deplină.

După difuzarea interviului la tv, fanii au intrat pe social media că să îl laude pe fotbalist pentru sinceritatea sa. “Poți vedea în interviu că este o persoană incredibilă, umilă, emotivă și cu picioarele pe pământ”, a scris un fan.

“Da, câteodată poate fi arogant, dar pentru că vrea să fie cel mai bun. Respect! Un interviu grozav!”

Ronaldo a mărturisit că este obsedat de victorie. “Sunt dependent de victorie, de succes. Nu urmăresc recorduri, ele mă urmăresc pe mine”.

Portughezul speră ca fiul sau, Ronaldo Jr., să îi calce pe urme. “O să îl motivez și o să îl împing de la spate. Sper și mă rog să fie ca mine. Poate să fie ce își dorește el, eu o să pun un pic de presiune pe el”.