Pare trecut de 30 de ani, dar n-are nici buletin. Ce vârstă are tânărul fotbalist: “Poate în ani câinești”

Un sportiv american din Texas face furori pe net, atât cu performanțele de pe teren, dar mai ales cu vârsta lui… Practicant de fotbal american, Jeremiah Johnson, care joacă la Fort Worth, Texas, a primit premiul pentru cel mai bun jucător la ultimul meci. Isteria de pe net a început în momentul în care clubul de juniori i-a spus și vârsta.

Internauții îi dau oricât între 20 și 35 de ani. Atletic, cu o coafură cool și cu mustăcioară, tânărul fotbalist nu are nici măcar vârsta legală pentru buletin. Într-un video postat online, s-a aflat că vârsta lui Jeremiah Johnson este de… 12 ani!

Poza cu tânărul fotbalist a ajuns virală pe net și nimeni nu crede că e atât de mic. “Poate e vorba de ani câinești!”, au comentat internauții.

The Internet believes Texas running back Jeremiah Johnson is actually a grown man but he’s only 12 ???? ???? pic.twitter.com/4CPBk62Z4C