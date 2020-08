Părea o adolescentă normală, până când medicii au găsit ceva șocant în abdomenul ei

La fel ca toate adolescentele, Dani Coyle aștepta să-i vină ciclul menstrual, exact cum aveau și colegele ei. Însă, după un consult medical, avea să afle că nu este o adolescentă normală.

Dani Coyle, din Marea Britanie, a realizat că vocea ei se îngroșa și avea niște crampe abdominale foarte dureroase. A început să suspecteze că ceva nu e în regulă pe la vârsta de 14 ani, așa că s-a dus să vadă un doctor, care i-a recomandat un specialist.

Analizele au dezvăluit că Dani avea cromozomi XY, la fel ca un bărbat, în plus, nu avea organe reproducătoare feminine, precum uterul și ovarele. Un alt set de analize a dezvăluit că Dani avea testicule în abdomen, care erau în stadiu incipient de cancer, scrie The Sun.

Dani, având acum 25 de ani, spune că a fost devastată când doctorii i-au dat diagnosticul, dar nu a fost surprinsă.

"Când aveam zece ani, am observat că diverse lucruri se schimbă la corpul meu, tipice unui băiat. Mi s-a îngroșat vocea și menstruația mea nu a venit niciodată. A fost o perioadă extrem de confuză și singuratică. Corpul meu nu a răspuns normal la testosteronul produs de testiculele mele și de aceea m-am născut, am fost crescută și am arătat ca o fată, în plus și eu mă identificam ca femeie. Îmi doream să găsesc cuvintele pentru a explica și înțelege diferențele mele de foarte mult timp. Am fost ușurată, dar tot mi-a fost frică, atunci când în sfârșit le-am găsit. Mi-a fost frică crezând că nimeni nu mă va iubi dacă se va afla. Eram supărată pe soartă, de ce eu?" dezvăluie Dani.

Doctorii i-au spus lui Dani că pot normaliza defectul ei medical prin chirurgie și terapie cu hormoni.

Așa că, în 2009, testiculele canceroase au fost îndepărtate și Dani a trecut prin niște operații estetice de a-i reda forma vulvei. Este ceva ce ea simte că a fost forțată să facă atunci când a aflat că corpurile intersex nu sunt acceptate în societate.

Dani, acum creator de conținut, spune că: "Mi s-a zis și am crezut că este un secret de care nimeni nu trebuie să știe, așa că m-am operat pentru a-mi normaliza aparența, exact așa cum au recomandat doctorii și chirurgii. Am făcut și terapie de înlocuire a hormonilor, care a constat în a lua pastile de menopauză, și am crezut că toate acestea mă vor face o femeie normală. Acum, simt că operațiile mi-au fost prezentate ca singura soluție viabilă, că am fost jefuită de către opiniile înclinate ale doctorilor care lucrau pentru un sistem corupt ce mi-au cauzat traume mentale inimaginabile."

Dani este o activistă și speră să facă lumea să conștientizeze ce implică operațiile intersex, în special pe copiii care nu-și pot da acordul.

Ea crede că societatea ar trebui să conștientizeze prin educație extinsă pe acest subiect, în special în școli.

"Ne este răpită autonomia corpului în numele sexelor binare. Pentru mulți, ideea existenței a doar două sexe este mult mai convenientă, dându-i la o parte pe cei care nu se încadrează în niciuna din categorii. Dacă aș fi știut atunci ce știu acum, sunt curioasă dacă aș fi ales operațiile. Obișnuiam să cred că a fi o persoană intersex este un blestem, dar acum am ajuns să o vad ca pe o binecuvântare. Acum sunt parte din sanctuarul LGGBTQIA+ și mă bucur că nu există decât una la un milion ca mine."

Intersexualitatea este un termen general utilizat pentru o varietate de afecțiuni în care o persoană se naște cu o anatomie reproductivă sau sexuală care nu pare să se potrivească definițiilor tipice de sex feminin sau masculin. De exemplu, o persoană ar putea fi născută, părând a fi femeie pe dinafară, dar cu anatomie tipic masculină în interior. Sau o persoană poate fi născută cu organele genitale care par a fi între tipurile obișnuite de sex masculin și feminin.

