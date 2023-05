Părinții lui Rareș Prisacariu, primele declarații după ce fiul lor a câștigat Marea Finala Românii au talent

Rareș Prisacariu a reușit, la doar 7 ani, să uimească o țară întreagă datorită modului unic și expresiv în care recită textele! Copilul nu doar că a lăsat jurații și prezentatorii Românii au talent cu gura căscată încă de la audiții, însă a și transmis o emoție incredibilă telespectatorilor, care l-au votat în număr cât mai mare!

Rareș Prisacariu a câștigat sezonul 13 Românii au talent, la doar 7 ani! Copilul are o expresivitate ieșită din comun atunci când recită un text, iar oamenii din fața televizoarelor au simțit acest lucru și l-au desemnat învingător în Marea Finală.

Imediat după ce a apărut la televizor, internauții și-au dat cu părerea despre modul de creștere al puștiului, susținând că cel mic ar fi obligat să citească atât de mult. Toate aceste zvonuri au fost spulberate de mama lui Rareș, care a subliniat faptul că micuțul a manifestat un interes pentru cărți de la 3 ani, când a mers la grădiniță. (VEZI AICI INTERVIUL COMPLET)

La doar o zi după ce au aflat că fiul lor a câștigat Românii au talent, părinții lui Rareș au făcut primele declarații despre fericitul eveniment exclusiv pentru PROTV.RO:

„A fost ca un vis, nu am realizat ce se întâmplă. A fost ca o poveste în mai multe acte (am pornit de la Iași și am ajuns la apogeu, ieri). Prefața a fost în sezonul trecut când dorința lui a apărut urmărind emisiunea și i-a zis soției că i-ar plăcea să fie pe această scenă”, a spus tatăl lui Rareș.

„Mereu spun că parcursul lui Rareș a fost ca o proiecție de film pentru că nu am venit cu niciun fel de așteptare. Totul a fost neașteptat. Noi vom rămâne aceeași oameni, cu gândul să-i oferim lui Rareș șansa de a evolua.”, a menționat mama puștiului.



Cu ce se ocupă părinții lui Rareș Prisacariu

Mama, Gina Prisacariu (41 ani), s-a născut la Botoșani, într-o familie de cadre didactice. Ea a urmat cariera părinților, iar acum este educatoare la o grădiniță din localitate. Este pasionată de lectură și pictură.



Tatăl, Marius Prisacariu (45 ani), a studiat Științe Economice. În prezent este funcționar public în cadrul Consiliului Județean Botoșani. Este pasionat de istorie și cinematografie.

Rareș este elev la Școala Gimnazială nr. 7, Botoșani, în clasa I. El mai merge și la cursuri de actorie, la Școala Populară de Arte „George Enescu” din Botoșani. Băiatul face parte din Trupa Mică de teatru. Aici a început cursurile cu profesoara Silvia Răileanu, actriță a Teatrului Mihai Eminescu Botoșani, cea care a remarcat potențialul lui.

