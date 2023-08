Părinții Robertei, tânăra ucisă în accidentul de la 2 Mai, au fost audiați! Primele declarații

În cursul zilei de miercuri, 30 august 2023, au avut loc primele audieri în dosarul tragediei de la 2 Mai, în care doi tineri au murit din cauza unui băiat de 19 ani care s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise. Astăzi, părinții Robertei s-au prezentat în fața polițiștilor și au discutat mai multe aspecte cu privire la cazul devastator.

Părinții Robertei s-au prezentat la Brigada Rutieră din Capitală pentru audieri. În mod normal, aceștia ar fi trebuit să vorbească cu polițiștii din Constanța, însă s-a luat o decizie de ultim moment, și pentru a nu petrece multe ore pe drum, s-a acceptat să ofere declarații la sediul din București.

Cei doi părinți îndurerați au vorbit cu anchetatorii despre ultimele momente petrecute alături de fiica lor, dar și despre ultimele conversații pe care le-a avut cu ea.

Imediat după încheierea audierilor, părinții Robertei au discutat cu jurnaliștii și au oferit sincere mulțumiri pentru munca depusă, au punctat că în acest moment au încredere în autorități și speră să se facă dreptate pentru fiica lor:



„Cred că în sfârșit ancheta a intrat în linie dreaptă și sper să rămână așa. Chiar am încredere în autorități. De ce? Datorită presei, vă mulțumesc tuturor. Asta am urmărit eu, Cătălin Ștefan Dragomir, să facem presiune, să nu scăpăm. Avem atâtea cazuri în urmă...

Am aflat și eu despre expertiza toxicologică. Am așteptat să se depună la dosar și după cum bine ați văzut, nu am pronunțat niciodată cuvintele droguri sau drogat, doar criminal. A fost conducător auto în primul rând, starea lui nici nu mai contează. Cum am mai spus-o, ca și conducător auto, ai băgat cheia în contact, te-ai urcat la volan, ai plecat, îți asumi.

Știam despre înregistrările audio de pe GoPro de la tatăl lui Sebi, dar atât. Dumnealui m-a rugat frumos ca până ajunge cu ele la poliție să nu știu nimic”, a declarat tatăl Robertei, la ieșirea din sediul Poliției.

Bărbatul, deși a omis să răspundă la întrebarea referitoare la demisiile care au fost invocate la sediul Poliției din Constanța, a ținut să menționeze că inclusiv cadrele care ar trebui să ne protejeze, poartă o vină în acest caz:

„Cine a greșit să plătească. Dacă acel tânăr se voia protejat, trebuia protejat nelăsându-l la volan. I se reținea mașina, cheile, plăcuțele cu RCA... Protejându-l pe el, nelăsându-l să se urce la volan, ne proteja și pe noi”, a spus bărbatul potrivit DIGI24.

Întrebat, de asemenea, dacă este de părere că la mijloc a fost vorba despre influența familiei Pascu, tatăl Robertei a răspuns:

„Absolut. Eu sunt curios, și poate dvs puteți afla, cine erau ceilalți tineri care s-au plimbau toată nopatea cu decapotabila pe acolo. Dacă stăm să ne gândim, cred că de acolo pleacă protecția. atrebuia să fie un șofer, nu un criminal”, a mai adăugat bărbatul.

Sursă foto: Știrile PRO TV, Captură ecran/TikTok