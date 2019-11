(P) Pariurile sportive, distractia secolului pentru microbisti

In Romania pariurile sportive reprezinta o atractie din ce in ce mai mare, motivele fiind lesne de inteles. In timp ce pentru unii sunt doar o distractie, altii iau pariurile mai in serios, acestea devenind ca un job pentru ei.Intr-adevar, din pariuri poti castiga sume frumoase, insa aici intervin mai multe aspecte. La fel de adevarat este ca poti pierde intreaga banca din contul tau de pariuri online, uneori chiar in cateva zeci de minute.

Pariatul te face mai atent la meci

De cate ori nu ti s-a intamplat sa pariezi pe un meci de fotbal transmis la televizor, chiar daca nu era in planul tau? Asta in special in meciurile din Champions League sau din campionatele de top care incep seara. Odata plasat un pariu pe un meci de fotbal transmis, la TV sau de catre casele de pariuri, atentia ta va fi mai sporita la acesta.

Cu alte cuvinte, cei care doresc sa parieze live este bine sa urmareasca cel putin 5-10 minute din respectivul meci. In acest fel sunt sanse mai mari de a alege un pont castigator.

Oricine poate paria, insa pariatul nu este pentru oricine

Daca ai peste 18 ani si o conexiune la net poti sa pariezi online. Nu iti trebuie card de credit, anumite case de pariuri permitandu-ti sa efectuezi depuneri si retrageri cu bani cash, direct din agentiile stradale.

Pentru un parcurs profitabil in lumea pariurilor este nevoie de multa munca, in cazul de fata de analiza a meciurilor. Este adevarat, nu ar strica nici un dram de noroc, insa norocul sau lipsa acestuia nu ar trebui sa afecteze prea mult balanta. Cel putin, asta ar fi ideal.

Cum iti imbunatatesti stilul de pariere

Sigur, este inevitabil ca la un moment dat sa plasezi un pariu pe o partida care se indreapta clar spre un anumit rezultat, insa spre final raportul de forte sa se inverseze. Asta ca urmare a unei eliminari in cazul fotbalului, a unei accidentari daca vorbim de tenis, etc. Pentru a evita pe cat posibil cazurile in care rezultatul este unul „norocos”, este recomandat sa analizezi atent partida pe care urmeaza sa pariezi. O astfel de analiza presupune studierea ultimelor rezultate ale echipei de acasa/din deplasare in acea competitie, a precedentelor intalniri directe, aflarea informatiilor de ultima ora, etc.

Totodata, pentru ca pe viitor sa eviti pronosticurile care iti pun probleme, ar fi bine sa creezi un document in care sa notezi fiecare detaliu al pariurilor tale. Recomandat ar fi sa creezi mai multe foi (sheets) intr-un document Excel, pe fiecare foaie notandu-ti rezultatele pentru un tip de pariu sau pentru un anumit campionat. Vei vedea ca daca vei aplica aceasta metoda, in cateva luni, poate chiar saptamani, iti vei imbunatati stilul de pariere. Prin urmare, vei incepe sa generezi un profit semnificativ mai mare decat pana atunci.

Cel mai important aspect ramane acela de a paria responsabil, doar de distractie si nu mai mult decat iti permiti sa pierzi in cazul rezultatelor neasteptate.