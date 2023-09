Paula Herlo si designerul Andreea Tincu fac echipă în sprijinul salvării patrimoniului arhitectural al României

Șalul “Hommage a Brâncuși” este o ediție speciala, prin care se celebrează atât geniul artistului roman Constantin Brâncuși, cat si o cauza speciala, Ambulanta pentru Monumente.

Prin achiziționarea unei eșarfe “Hommage a Brâncuși” vei contribui si tu la salvarea de la prăbușire a monumentelor de patrimoniu, din mai multe regiuni ale României. In prezent, in Romania exista peste 600 de monumente istorice aflate in stare de degradare, iar prin proiectul “Ambulanta pentru Monumente” se realizează punerea in siguranța a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul voluntarilor si a meșterilor locali, sub îndrumarea specialiștilor in domeniul conservării si restaurării monumentelor istorice.

Grafica eșarfei “Hommage a Brâncuși” este complexa, cu reprezentări picturale a celor mai importante lucrări realizate de Constantin Brâncuși. Vei recunoaște “Sărutul”, “Coloana infinitului”, “Poarta sărutului”, “Masa Tăcerii”, precum si “Domnișoara Pogany”, o statuie clasata in categoria Tezaur a Patrimoniului cultural național. Pe lângă lucrări sunt inserate grafic interpretări după schițele, care au condus la sculpturile finale. Nuanțele dominante ale eșarfei trimit la materiale reprezentative pentru Brâncuși, lemnul, piatra, bronzul si marmura. Acestea sunt înconjurate de albastrul profund al cerului, care reprezintă idealul artistului, precum l-a formulat in faimosul citat, ‘Nu am vrut sa sculptez pasarea, am vrut sa sculptez zborul.’ (C. Brâncuși).

“Arta este o forma de exprimare a sinelui, o modalitate prin care ne materializam individualitatea si arătam lumii cine suntem. Însă Arta nu este doar despre sine. Este o manifestare culturala, in care se reflecta valorile si credințele unei comunități. Ca artist, consider ca este absolut necesar sa oferi ceva mai mult comunității din care faci parte.

Patrimoniul nu este doar despre istorie; Monumentele, clădirile, bisericile din patrimoniu reprezintă moștenirea noastră culturala. Materialele din care au fost construite, povestea din spatele lor, precum si nenumăratele secole prin care au trecut ne reprezintă cultural poate mult mai mult decât o serie de informații generice pe care le putem găsi in cărțile de istorie. Ele reprezintă esența comunității. Din acest motiv, am considerat ca este absolut necesar sa îmi folosesc creativitatea pentru a ajuta la conservarea si salvarea monumentelor din patrimoniu. L-am ales pe artistul C. Brâncuși pentru inspirație, deoarece am regăsit in operele sale îmbinarea creativității inovatoare cu elemente tradiționale, care țin de moștenirea noastră culturala” Andreea Tincu, designer vestimentar

Lumea poate fi mântuită prin arta, spunea Constantin Brâncuși, iar aceasta creație imprimata pe mătase a Andreei Tincu își dorește sa confirme spusele marelui artist. Am fost onorata când mi-a propus sa fiu imaginea acestei campanii care atrage atenția si asupra degradării patrimoniului nostru arhitectural. Avem biserici vechi de sute de ani la un pas de prăbușire, castele si conace uitate, case cu o arhitectura care vorbește despre trecutul nostru. Prin arta lui Brâncuși încercam sa ajungem la aceste comori si sa le salvam cu ajutorul Ambulantei pentru Monumente spre care va merge o parte din suma strânsă din vânzarea acestor eșarfe. O organizație care a reușit sa adune in jurul valoroaselor monumente sute de voluntari care azi nu doar c[ știu sa restaureze după vechile tehnici, dar știu sa facă o reverența in fata istoriei. Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face, mai spunea Brâncuși. Sa ne punem așadar noi toți in starea de a servi patrimoniul pentru ca atunci când facem bine, ne facem bine. – Paula Herlo

“În urmă cu doi ani se prăbușea acoperișul corului bisericii fortificate din Vermeș - un eveniment simbol al abandonului patrimoniului național și al neputinței instituționalizate. Apoi au picat bolțile și frontonul principal iar anul acesta o parte din acoperișul navei. De atunci încoace însă, o mână de oameni s-au unit in jurul Ambulanței pentru monumente și au făcut minuni după principiul “ce se dărâmă noaptea noi reconstruim ziua” cu o dârzenie parcă mai abitir decât cea a meșterului Manole. Au adunat 1000 de donatori a căror nume le-au trecut pe țiglele cu care au salvat corul iar acum strâng fonduri pentru refacerea acoperișului prăbușit al navei. Într-un efort fără precedent 200 de studenți vor să redea cu încăpățânare României ceea ce părea pierdut, anume identitatea națională dată de patrimoniul construit. De câteva săptămâni o parte din eu au reluat lucrările sub coordonarea Asociației Petrus Italus Trust, organizația care implementează Ambulanța pentru Monumente în județul Bistrița-Năsăud. Se chertează elemente de lemn, se ridică eșafodaje, se refac cornișele și contraforții în speranța că se vor strânge fondurile necesare pentru finalizarea lucrărilor la șarpantă. În final ansamblul bisericii fortificate va funcționa ca un centru de restaurare și meșteșuguri” – arh. Eugen Vaida fondatorul Ambulantei pentru Monumente.