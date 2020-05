Pe 1 iunie, PRO TV îi aduce pe Selly și 5GANG cu cel mai tare concert

De Ziua Internațională a Copilului, PRO TV a pregătit un program special. Ai curajul de a gândi frumos, puterea de a crede, înțelepciunea de a nu renunța și speranța că totul va fi bine. Păstrează bucuria de a crea, de a te juca, de a explora, de a evada. Atâta timp cât vei rămâne copil, vei crește în fiecare zi. Pe 1 iunie, #CopiiiNeFacMari la PRO TV!

De Ziua Internațională a Copilului, PRO TV le-a pregătit o surpriză tuturor copiilor sau celor care încă se simt copii: Selly și 5GANG în concert! Sunt vocea online a unei generații, sunt numărul 1 în trending cu fiecare piesă, iar pe 1 iunie sunt la PRO TV, într-un concert eveniment! Luni, de la ora 14:00, gașca 5GANG a pregătit un program special, iar Selly este cel care povestește ce o să vedem: „Pentru că nu am putut face un concert fizic în acest an, am vrut să fim alături de voi pentru că știm cât de importantă este ziua de 1 iunie pentru voi. Veți vedea poze cu noi de când eram mici, veți afla ce s-a mai întâmplat și am pregătit un concert pentru voi, cu 8 piese! Ne-a fost dor de voi, așa că ne vedem pe 1 iunie, de la ora 14:00, pe PRO TV”, spune Selly.

PRO TV are program special tot weekendul!

Imaginația prinde culoare, ai curajul să-ți amintești ce simplă e prietenia, ce puternică e bunătatea și ce departe poți să visezi. De 1 iunie ai liber la povești!

PRO TV a pregătit un program special, cu filme speciale pentru copii și întreaga familie! Sâmbătă, 30 mai, Peter Pan (11:00) îi ia pe copii în zbor spre tărâmul magic din Neverland și Un tătic grozav (13:15) demonstrează că se poate descurca în orice situație, iar duminică, povestea lui Peter Parker continuă, cu Omul Păianjen 3 (15:00).

Luni, pe 1 iunie, la Vorbește lumea și La Măruță, copiii de la 1 la 100 de ani sunt la putere, dulciurile sunt bucurie pură, poznele sunt la ordinea zilei și joaca nelipsită. Și, de la ora 14:00, generația 5Gang vine cu o producție eveniment – un concert cu 8 piese și cu povești despre cei care au creat fenomenul 5Gang! Tot pe 1 iunie, Olimpia Melinte, actriță în serialul VLAD, le va citi copiilor povestea de noapte bună, la ora 21:00, pe pagina de Facebook PRO TV.

Nu uita că, poți vedea cele mai importante momente, live, pe Pro Tv Plus!

Pe 1 iunie, copiii ne fac mari!