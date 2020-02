Pentru a închide scandalul cu tatăl său și speculațiile din presă, George Burcea a reacționat

După ce a demarat o campanie împotriva violenței în familie și a recunoscut că a trăit într-o familie cu un tată agresiv, presa a speculat mult subiectul și chiar părintele său l-a acuzat pe George Burcea că inventează mult.

Ca să încheie orice formă de speculații, George Burcea a postat pe contul său de facebook:

“Nu mi-au plăcut niciodată scandalurile, cancan-urile și presa mondenă care e însetată după cifre mari și atât. Am fost invitat în zeci de emisiuni ( pe bani frumoși ), să vorbesc de familie și copii, de trecutul meu sau mai nou, de violența pe care tata a aplicat-o în familie. Nu am mers pentru că am fost de părere că trebuie să vorbești doar atunci când ai ceva de spus. Ceva concret, nu ce mănâncă Andreea Bălan, cum ne iubim sau cum schimb copiii de scutece. Îi las pe alții să facă aceste lucruri pentru că se pricep de minune. Totuși, de curând am început o campanie împotriva violenței domestice ( prezente în famila mea), o campanie care vrea să fie mai prezenta decât orice campanie de până acum. Am dat și câteva declarații care însă au fost preluate altfel. (….) Ați scris, iar cineva s-a supărat și pe bună dreptate ( tată). Nu am declarat niciodată că el m-a bătut. Eram prea mic și nu m-a prins. A avut grijă însă să o facă cu ceilalți din familie. Este prima și ultima dată când postez cu privire la acest subiect.”



George Burcea a lansat recent campania „Sincer, eu“, prin intermediul căreia trage un semnal de alarmă împotriva violenţei domestice. Actorul lucrează şi la o carte despre mama lui, iar campania sa împotriva violenţei în familie este sprijintă de prieteni, fani, dar şi de persoane publice precum actriţa Monica Davidescu şi cântăreţul Florin Ristei.Pe contul său de Instagram, Geoerge Burcea a scris un alt mesaj pentru a le mulțumi celor care îl susțin:

"Am primit o mulțime de mesaje de încurajare în ceea ce privește campania împotriva violenței domestice #SincerEu și va mulțumesc. Am primit însă și multe povești de-a dreptul terifiante....atât de la copii, cât și de la adulți. Lipsa educației + frustrările părinților/partenerului = Violență Domestică."

