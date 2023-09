Percheziții acasă la milionarul Călin Donca! Momentul în care procurorii DIICOT i-au confiscat mașinile de lux VIDEO

Procurorii DIICOT au făcut percheziții acasă la cunoscutul afacerist Călin Donca, confiscându-i în total trei mașini de lux.

Călin Donca, un celebru milionar care activa în mod constant pe TikTok, a fost reținut de DIICOT pentru înșelăciune și operațiuni de manipulare a pieței de capital. De curând, procurorii au făcut percheziții la vila sa din Brașov și i-au confiscat trei mașini de lux.

Mai exact, Călin Donca a rămas fără un McLaren, un BMW i7 şi un alt BMW, dar i-au rămas altele - preferatele sale. Afaceristul a fost văzut de nenumărate ori conducând două mașini marca Lamborghini, acesta având în mod evident o pasiune pentru autoturismele sport.

„(..)Ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au pus în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară, în județele Brașov, Dolj și Buzău fiind identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux.

În cursul acestei zile, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a trei dintre inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată, printre altele, în comunicatul transmis de DIICOT.

Din ce a făcut avere Călin Donca

Pe rețelele de socializare, afaceristul se lăuda că a plecat de jos, reușind astfel să îi convingă pe cei care îl urmăreau să investească în idelile sale, precum criptomoneda Solix, pe care tot el a creat-o. Mai mult decât atât, le spunea oamenilor că datorită acesteia ar putea să obțină profituri de 100 de ori mai mari și, potrivit știtrileprotv.ro, cei care l-au crezut i-ar fi dat aproximativ 700.000 de euro.

Cu profiturile obținute, Căli Donca și-a construit o vilă fabuloasă în Brașov și și-a achiziționat mașini de lux în valoare de nu mai puțin de două milioane de euro.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. Vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost și o bucurie și mi-a creat foamea să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi pâine și ulei. Treptat, am făcut tot pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem”, a mărturisit Călin Donca, în cadrul unui show TV.

