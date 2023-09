Pescobar, amantul unei femei celebre, dar măritate: „Știe de ce vine”. Cum justifică ajutorul oferit soțului 

https://www.youtube.com/watch?v=epJd4Vrj8nc Numele lui Pescobar se află, în prezent, pe buzele multor persoane, după ce trei dintre celebrele sale restaurante au fost închise de către inspectorii ANPC, după ce au găsit o serie de nereguli.

Odată cu răspândirea veștii că restaurantele i-au fost închise, ies la iveală detalii despre trecutul acestuia, în special despre latura sentimentală. De-a lungul timpului, Paul Nicolau, pe numele său real, s-a iubit cu mai multe femei, dar nu toate erau singure în acele momente.

Unele dintre femeile cu care Pescobar s-au iubit erau într-o relație, altele nu, iar pe unele a ales să le prezinte, în timp ce pe altele a decis să nu le expună. Mai mult decât atât, Pescobar a recunoscut, și nu doar o dată, că îi plac femeile și a acceptat să fie și în poziția de amant.

Pescobar are o fată dintr-o relație anterioară, dar, după despărțirea de mama copilului său, a revenit la viața de burlac. Deși nu mai acceptă să fie în ipostaza de amant, Pescobar a vorbit deschis, în cadrul unei emisiuni online, despre una dintre femeile cu care a avut legătură.

Nu i-a dat numele, dar a precizat că femeia era o doamnă importantă și că, prin intermediul relației pe care au avut-o, a reușit să își rezolve problemele din căsnicie. Mai mult decât atât, omul de afaceri a ținut să puncteze faptul că întâlnirile lor nu se rezumau doar la momente intime, ci și la discuții care o ajutau pe femeie să își limpezească gândurile.

Cu toate acestea, Pescobar a declarat că pentru partenerul femeii a ales să îi fie amant acesteia, pentru ca ea să se poată descărca la el de tot ceea ce o apasă, în acest fel, ajungând acasă fericită și nu pusă pe scandal.

„Nu îmi mai plac. Nu mai combin așa ceva. Am fost pe poziție de amant și am ajutat foarte mult timp, dar nu mai. Da, cu amant de succes ajuți femeia, vine să se descarce, vine, vorbește altceva ce nu poate să vorbească cu ăla, se simte în siguranță, are încredere, știe de ce vine.

Fără «sună-mă», fără gelozii, vine, dă răul afară, am și vorbit un pic și s-a dus fericită la om acasă. Pentru el am făcut toate astea”, a povestit celebrul Pescobar.

