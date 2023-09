Pescobar, imagini de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu patronul de la Taverna Racilor după ce ANPC i-a închis restaurantul

La scurt timp după ce restaurantul „Taverna Racilor” din Herăstrău a fost închis de ANPC, din cauza unor nereguli găsite de inspectorii de control, au apărut imagini cu patronul localului, Paul Nicolau, aflat pe patul de spital.

Taverna Racilor se afla printre cele mai cunoscute și lăudate restaurante de lux din nordul Capitalei, asta până când inspectorii ANPC au găsit mai multe nereguli în incinta localului. Paul Nicolau și-a promovat intens afacerile în mediul online, iar vestea că localul s-a închis i-a șocat pe mulți internauți.

Mai mult decât atât, afaceristul, cunoscut de publicul larg sub numele de „Pescobar”, promitea clienților fructe de mare proaspete, însă autoritățile ajunse la fața locului au descoperit cu totul altceva. Dovezile puse la dispoziție de acestea au arătat scoici putrede, somon mucegăit și instrumente mâncate de rugină în bucătăria localului. (VEZI ÎN GALERIA DE MAI SUS FOTOGRAFIILE).

În urmă cu doar câteva ore Paul Nicolau s-a filmat într-o ipostază îngrijorătoare. Se pare că scandalul cu ANPC nu i-a făcut bine acestuia, așa că a avut nevoie de îngrijiri medicale. Omul de afaceri s-a filmat pe patul de spital și le-a transmis fanilor săi un mesaj. (Vezi imaginile în galeria de mai sus)

„Dragilor, al vostru Pescobar vă anunță că e ok. Dar în momente grele, în perioade grele, mai ai nevoie și de ajutorul clinicii, unde vin și-mi iau puterea asta corporală.(..) Așa că va zice Pescobar al vostru că lupta n-a încetat. Am aflat niște lucruri foarte rele ce mi se pun la cale, așa că asta-i viața. Vedem ce se întâmplă până la capăt. O să vă așteptați la niște chestii, să vedeți ce-o să se întâmple cu mine. Am și eu sursele mele și Doamne ajută la toată lumea. Sunt ok, stați liniștiți”, a spus el pe rețelele de socializare.

Foto: paul Nicolau/Instagram, ANPC/Facebook