Peste 40 de nume mari din industria tehnologiei si a sustenabilității pe scenă, la consolid8 Festival

Brașov, 14 septembrie 2023 – Neil Harbisson și Daan Roosegaarde sunt doar doi dintre cei peste 40 de speakeri locali și internaționali, confirmați la cea de-a doua ediție a consolid8 festival, primul festival din Europa de Est, dedicat tehnologiei verzi și soluțiilor sustenabile. Acesta va avea loc la Brașov, în perioada 22-24 septembrie 2023, la Teatrul Sică Alexandrescu.

Festivalul este dedicat atât adulților, cât și copiilor, iar cei interesați să participe, se vor putea bucura timp de trei zile, de numeroase tipuri de activități pe scenele: consolid8 Experiences, consolid8 Hackathon și consolid8 Talks.

consolid8 Talks – Speakeri de top vor discuta despre viitorul tehnologiei verzi

consolid8 Talks – powered by E.ON va debuta sâmbătă, 23 septembrie, ora 10:00 în prezența unor personalități importante din Primăria Brașov și guvern, precum: Allen Coliban, primarul Municipiului Brașov, Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, H.E. Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos în România și Tuan Trinh, Directorul Regional Est al Institutului European de Inovare și Tehnologii. Evenimentul va fi prezentat jurnalista Julia Nagy și este susținut de Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Comisia Europeană și Primăria Municipiului Brașov.

Printre vorbitorii acestei ediții se numără: Paula Herlo (Senior Correspondent & Producer for „România, te iubesc!”), Corina Murafa (Energy & Climate Policy Expert), Frank Müller (COO@BEM - Bundesverband eMobilität - The German Federal Association for eMobility), Claudiu Butacu (Co-Founder @EFdeN & energiaTa, Lecturer @BISM), Matei Dumitrescu (Founder @Commons Accel, Vice President @Techangels), Helen Spence-Jackson (Head of Brussels Office @Environmental Defense Fund), Horia Petran (Coordinator @Pro-nZEB Cluster), Raluca Prelucă (Partner & Senior Consultant @fonduri-structurale.ro), Sonia Raețchi (Passive House Architect & University Assistant @"Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism), Andrei Crăciun (Campaigner for Energy Communities @Greenpeace Romania), Roxana Mînzatu (State Secretary @the Romanian Government), Tanja Tamše (Social Innovation Ecosystem Builder @Center Noordung), Mihai Toader-Pasti (Founder @ÎntreVecini) și Adrian Curaj (General Director @UEFISCDI).

Un program inspirațional pentru comunitatea green tech

Discursurile și panelurile de discuție vor aborda o serie de teme de actualitate pentru comunitatea locală și internațională, precum: Orașele viitorului: îmbinarea dintre artă, arhitectură și tehnologie; O nouă oportunitate pentru organizațiile care se luptă împotriva schimbărilor climatice; Pe drumul spre energia descentralizată: cum și de ce să investim în comunitățile energetice; De la utilizarea tehnologiei la a deveni tehnologie în adevăratul sens al cuvântului; Inovatorii sociali în ecosistemele tradiționale de inovare; EFdeN: sustenabilitatea pe înțelesul tuturor; Cum inspiri schimbarea: start-up-uri verzi locale, Găsirea echilibrului: creșterea afacerilor versus sustenabilitate, Finanțarea potrivită: susținerea proiectelor cu impact.

Agenda completă a pilonului Talks o puteți vizualiza aici: https://www.consolid8.ro/festival/talks

consolid8 Experiences – activări interactive despre mobilitate, energie și sustenabilitate

Începând cu vineri, 22 septembrie, vor avea loc o serie de activări interactive, unde vizitatorii vor putea experimenta ultimele trenduri în materie de soluții verzi. Printre acestea se numără:



· Cinema în aer liber: Proiecție de film "De ce mergem cu bicicleta"

Filmul "Why We Cycle" va fi prezentat de Ambasada Olandei în România. Filmul este o producție olandeză din 2018, regizată de Menno Otten și explorează istoria și cultura ciclismului în Olanda, o țară care este renumită pentru utilizarea frecventă a bicicletelor.

Documentarul oferă o perspectivă aprofundată asupra modului în care ciclismul influențează viața oamenilor, societatea și structura orașelor. Cu subtitrare în limba română, acest eveniment este o ocazie excelentă pentru toți participanții de a explora și de a înțelege legătura profundă dintre ciclism și cultura urbană.



· Workshop de mobilitate urbană pe bicicletă

Acest atelier prezintă avantajele mobilității urbane durabile atât pentru mediu, cât și pentru bunăstarea noastră generală. Atelierul va pune accentul pe utilizarea bicicletelor electrice ca fiind o alegere de mobilitate urbană extrem de eficientă și ecologică, subliniind rolul lor în reducerea emisiilor de carbon. Atelierul este deschis tuturor celor interesați de mobilitatea urbană, fie că sunt bicicliști existenți sau aspiranți, amatori sau profesioniști.

· Ateliere educative pentru copii pe teme de economie circulară, case pasive și robotică

OilRight va învăța participanții cum să transforme uleiului uzat în lumânări parfumate, iar ONE.shirt va ajuta copii să-și transforme tricourile vechi în sacoșe stilizate. La standul De-a Arhitectura copii vor învăța despre conceptul de case pasive și vor proiecta propriul lor prototip după principiile de bază ale acestora. În domeniul tehnologiei, Learnex și Logiscool oferă sesiuni interactive de robotică și programare.

Locurile la ateliere sunt limitate și necesită înregistrare în prealabil. Pentru detalii suplimentare și procesul de înscriere, se recomandă accesarea linkurilor asociate fiecărui atelier accesibile pe: https://www.consolid8.ro/festival/workshops.



· Activări inovative despre tehnologie și sustenabilitate

Participanții vor avea șansa să testeze experiențe VR și tehnologii științifice, să coverseze cu Escu, robotul avansat, să testeze biciclete, trotinete și mașine electrice de ultimă generație și să interacționeze cu ultimele produse tehnologice din categorii precum smart homes, energie regenerabilă și case pasive.

De asemenea, tot în cadrul consolid8 Experience vor avea loc și diverse evenimente satelit pe următoarele teme: Consolidarea de comunități energetice, Product Development, Webdesign și Front-end Development.

consolid8 Hackathon își așteaptă echipele Vineri, de la 17.30

Mai mult de 100 de inovatori și entuziaști ai tehnologiei vor începe consolid8 Hackathon-ul vineri, 22 septembrie, de la 17:30 la Hub-ul Digital Nation. Hackathon-ul va avea loc în perioada 22-23 septembrie și va reuni echipe de studenți și tineri antreprenori din România și din străinătate pentru a dezvolta soluții inovatoare în domeniul tehnologiei verzi alături de mentori și experți în domeniul antreprenoriatului, tehnologiilor și surselor de finanțare.

Masterclass despre accesarea fondurilor europene

Cea de-a doua zi de conferință este dedicată soluțiilor de finanțare destinate impactului social și tranziției verzi printr-un panel extins Money for Good despre soluții de finanțare pentru inițiative cu impact comunitar și mediul, abordând granturi, soluții bancare și investiții private. Sesiunile se vor încheia cu un masterclass oferit de experții fonduri-structurale.ro, centrându-se pe finanțarea europeană, integrarea componentelor sociale și de mediu în planuri de afaceri și implementarea proiectelor. Participanții vor avea șansa să afle în premieră despre platforma fonduri-structurale.ro care va integra un nou instrument pentru identificarea și urmărirea oportunităților de finanțare.

Participarea la festival este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Despre consolid8 Festival:

Parteneri principali consolid8 Festival: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, Comisia Europeană, Primăria Municipiului Brașov.

Partener principal consolid8 Talks: E.ON

Partener principal consolid8 Hackathon: Eviden

Partenerul tehnologic consolid8 Festival: LG Electronics

Sponsori consolid8 Festival: Banca Transilvania, Bepco, Țiriac Auto, EnergoBit, Foton, Leitner, Mobexpert, Zebro, Deep Ecosystems, Uefiscdi, Fondazione Giacomo Brodolini, Center Noordung, Kolektiva for social innovation and culture, Your Y Network.

Parteneri media: PRO TV, Kiss FM, Green Start-up, Jurnal de Sustenabilitate, Sustenabilitate.Biz, România Pozitivă, Zile și Nopți, La Pas prin Brașov, News Brașov, ESG Media, Televiziunea „Iubim Brașovul”.

Parteneri suport: Camera de Comerț și Industrie Brașov, The Good Company, QOSMO Hotel Brașov, Romanian Business Leaders, Fonduri-Structurale.ro, Food Truck Festival, Muzeul de Științe, Generația Tech, Women in Tech Cluj, Spherik Accelerator, American Hotel Academy, Step FWD.

consolid8 Festival este o inițiativă susținută de mai mulți antreprenori și organizații ce cred în sustenabilitate și susțin diferite proiecte de inovare socială, având ca scop promovarea unui viitor verde și dezvoltarea urbană durabilă.

Pentru orice întrebări suplimentare sau pentru solicitări de interviuri cu speakerii invitați, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected]