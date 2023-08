Petiție online pentru condamnarea la moarte a Loredanei, tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă

În mediul online a apărut o petiție prin care se cere „condamnarea la moarte” a Loredanei Atănăsoaie, adolescenta care și-a ucis cu sânge rece cea mai bună prietenă.

Deși codul penal din România nu prevede o asemenea pedeapsă, pe internet circulă o petiție care solicită condamanarea la moarte a Loredanei, criminala din Mangalia. Tânăra și-a omorât cea mai bună prietenă în vârstă de doar 18 ani și i-a abandonat trupul sub o bancă în apropierea hotelului în care erau cazate. Cele două fete veniseră la mare, împreună, pentru a lucra drept cameriste, la hotelul Narcis din Saturn.

Loredana Atănăsoaie este din comuna Cozmești, Vaslui, și le-a explicat anchetatorilor, cu lux de amănunte, cum a ajuns să comită crima din cauza unei discuții contradictorii banale.

„Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, potrivit stirileprotv.ro.

Petiția pentru condamnarea la moarte a Loredanei a fost inițiată pe data de 14 august, iar până la acest moment a adunat 247 de semnături.

„Am hotărât să fac această petiție din cauza faptului că în România legile nu sunt cum ar trebui să fie pentru un criminal. Este vorba de moartea unei adolescente ce a trecut cu greu prin viață având parte încă din copilărie de un stil de viață abuziv din partea tatălui. Este vorba de Alina Elena, tânăra ce a fost găsită sub o bancă în Mangalia ucisă de cea mai bună prietenă a sa Loredana, ce a urmat să-i devină călău. (...) Alina avea vise mari, își dorea să ajungă polițistă, însă această prietenă i-a luat viața și visele fără ezitare. Această petiție este cu scopul de a pedepsi agresoarea așa cum merită. De aceea trebuie să ne unim forțele printr-o singură semnătură pentru a putea să-i facem dreptate acestei tinere. Haideți, dragi români, să fim de partea dreptăți”, a scris inițiatorul petiției.

Sursă foto: Vremea Nouă, Stirile PROTV