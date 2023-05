Petrecere de pomină la nunta anului! Pentru dansul mirilor, Gina Pistol și Smiley au ales cea mai frumoasă piesă de dragoste

Sâmbătă, 27 mai, a avut loc nunta anului: Smiley și Gina Pistol și-au jurat credință veșnică într-un decor de basm , la Snagov.

Invitații lor, printre care Andreea Esca, Adelina Pestrițu, Feli Donose, Șerban Cazan, Pavel Bartoș, CRBL, Amalia Enache, Mario Fresh și Alexia Eram, s-au bucurat de muzică de petrecere și de un meniu delicios.

Smiley și Gina Pistol au deschis petrecerea cu dansul mirilor și au dansat vals pe una dintre cele mai frumoase piese de dragoste din lume, ”Dance Me to the End of Love”, interpretată de Leonard Cohen.

După momentul emoționant, a venit rândul unor piese antrenante, cântate de artiști celebri din anii 90, Vanilla Ice, Snap sau Gipsy Kings, invitații cucerind pur și simplu ringul de dans.

Când a fost vorba de muzică live, Luis Gabriel a cântat muzică de petrecere, dar și o intepretare a unei melodii a lui Smiley în cheie mai de party, iar trupa Azur a stârnit nostalgii cu melodiile lor. La ”Se mărită Mona mea”, toți oaspeții de la nuntă au cântat: ”Se mărită Gina mea”.

Când a venit tortul, mirii au dat dovadă de umor și au ales pentru acest moment piesa ”Love and Marriage”, de pe genericul serialului ”Familia Bundy”.

FOTO: INSTAGRAM