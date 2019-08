Minelli a lansat remixul piesei „Mariola” în colaborare cu Leon Brooks, o variantă fresh a hitului internațional.

Leon Brooks este DJ și producător din Germania aflat în plină expansiune. A fondat propriul festival de muzică „SummerTune” și se află pe scenă muzicală de la 15 ani. Talentul său este apreciat în industria muzicală internațională.

"Mariola", numărul 1 pe Shazam

Minelli este cântăreață, compozitoare și textieră, iar cel mai recent hit al ei a început la studio cu "Ola, yo me llamo Mariola”. De aici și până la 12 milioane de vizualizări pe Youtube & numărul 1 pe Shazam nu a fost decât un pas. Melodia se află în heavy-rotation la posturi de radio din Germania, Polonia, Rusia și România.

"Mariola" a fost licențiată de Sony Music Germany, de Magic Records pentru Polonia și Bulgaria, de EffectiveRecords în Rusia & CIS și de YeniDunyaMuzik în Turcia.

Piesa "Mariola" s-a clasat și în topurile internaționale

Single-ul a intrat deja în topurile germane și în cele din UK (locul 10), Franța (locul 11), Bulgaria (locul 3), Cehia (locul 3). Minelli a povestit cum a compus „Mariola”: „Aveam avion dimineața la 7, nu îmi făcusem bagajul, era vreo 12 noaptea, eram pe lângă studio și chiar atunci am primit mesaj de la Quick care e producător. Întreba dacă vrea cineva să vină să lucreze la vreo piesă. Am ascultat mai multe instrumentale – mi-a atras atenția ceva care avea un fluier. Mi-a plăcut linia melodică, mi-a rămas în cap. La un moment dat, am zis DIN SENIN „ola, yo me llamo Mariola”. Și asta a fost. Am făcut apoi strofă, am compus versurile. Și oamenii din studio au spus: Să știi că piesă asta ARE CEVA.” Minelli

are în prezent nu mai puțîn de 5 piese la radio, piese compuse și pentru alți artiști.

Minelli a compus piese pentru artiștii din România

De un real succes se bucură și „Touch me” – cântată de Antonia și compusă de Minelli. „Mi s-a părut că piesă asta i se potrivește de minune Antoniei, am gândit-o special pentru ea. Ador cum o cântă”, a povestit artista despre piesă ce se poate ascultă deja și în Polonia și Bulgaria.

„Fire to my heart” este un alt hit compus de Minelli pentru Marco & Seba, care s-a bucurat de multe difuzări pe radio. Lista melodiilor semnate de artistă și care se bucură de succes pe radio continuă cu „Paradise” – PAX (Paradise Auxiliary) feat. Minelli, ce a fost licențiată în Rusia și CIS și cu „Addicted” – Sicktoy (lansată și în Turcia, Grecia, Cipru, Rusia și CIS). În spatele tuturor acestor piese difuzate zilnic la radio se află nimeni altă decât Minelli, talentată compozitoare care a muncit ani de zile să ajungă aici.

Minelli este o artistă extrem de talentată care își compune propriile melodii, dar colaborează și cu alți artiști – generând adevărate hituri care ajung să fie difuzate în heavy-rotation la radio.

"My Mind", primul single lansat de Minelli și Vanotek, s-a bucurat de succes atât în topurile din Germania, cât și în cele digitale internaționale și locale. Al doilea single al lor, „În dormitor", a fost propulsat rapid și a ocupat locul 1 pe iTunes și locul al șaselea pe Shazam.

Anul 2017 a adus pentru artistă hitul ''No sleep'', în featuring cu Vanotek, dar și primul ei single solo, "Empty Spaces", care a intrat în topurile din 12 țări, printre care Germania, Danemarca, Polonia, Turcia și Rusia. Piesă a fost licențiată de Ultra Records, casă de discuri ce reprezintă artiști precum: Kygo, Steve Aoki, Lost Frequencies, Kilingade și mulți alții.

Cea mai recentă piesă – Mariola are peste 12 milioane de vizualizări pe Youtube și s-a aflat pe locul 1 pe Shazam.

