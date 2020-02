Polițiștii au făcut publică înregistrarea apelului Andreei Antonescu la 112: „Vreau să plec acum de aici”

Zilele trecute, Andreea Antonescu a fost în centrul atenției, după ce oamenii legii au amendat-o cu 4.000 de lei pentru că a sunat la 112 și a spus că este sechestrată, lucru care s-a dovedit a fi doar o alarmă falsă.

Totul s-a întâmplat în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 01.00, atunci când cântăreața i-a solicitat pe oamenii legii la o adresă din Iași, despre care se spune că ar fi adresa iubitului ei. Imediat după ce informația a devenit publică, Andreea Antonescu a dezvăluit că nu a fost sechestrată și că apelul a fost făcut din greșeală de pe telefonul iubitului ei, de către un copil care se juca pe dispozitivul mobil, în acel moment în casă aflându-se mai mulți prieteni de-ai artistei, dar și copiii acestora.

„Ideea e în felul următor: nu am fost sechestrată, dar o să vă relatez ce s-a întâmplat. Aseară eram cu domnul acasă, asta din dorința noastră de a nu mai apărea atât de mult în story-uri și a nu ne mai pune viața pe tavă, ne-am gândit să fim o perioadă mai discreți. La un moment dat, Ștefan a scos telefonul de firmă, care nu avea nici măcar credit. Copilașul, insteț fiind, a început să butoneze și a butonat la 112. Pe fundal ce s-a auzit? Că subsemnata, care are un viciu, voia să plece la mașină, pentru că nu mai avea țigări. Moment în care domnul a considerat că am fumat cam mult. Pe fundal, eu mă rugam să îmi dea cheile de la mașină. Nu îmi găseam nici cheile de la casă, nici telefonul și ce s-a înregistrat la 112... ați văzut și voi, ca și mine, pe prima pagină, astăzi. Autoritățile și-au făcut datoria, au venit imediat, chiar au considerat că este vorba despre un sechestru. Partea bună este că nu a fost vorba de un sechestru, partea proastă este că inculpata a cărei voce se auzea pe fundal trebuie să plătească o amendă. Sincer, chiar autoritățile și-au făcut datoria. Au venit niște domni foarte drăguți, care au încercat să mă ia și într-o discuție separat, ca să vadă dacă sunt ok sau nu sunt ok. Să privim partea bună: da, ne putem baza pe autorități. Din păcate, a fost o alarmă falsă”, a spus Andreea Antonescu pe Instagram.

După ce Andreea Antonescu a dat mai multe declarații despre acest lucru, oamenii legii au simțit nevoia de a face public apelul pe care aceasta l-a dat la 112, pentru a demonstra că afirmațiile cântăreței sunt false și că ea a apelat voi numărul de urgență. Mai mult decât atât, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi a afirmat că atât artista, cât și iubitul ei erau în stare de ebrietate în noaptea în care echipajul de poliție a ajuns la locația lor.

Iată mai jos înregistrarea apelului la 112:

Operator: 112, ce urgență aveți?

Andreea Antonescu: Alo, vreau și eu, vă rog frumos, dacă puteți trimite o mașină la Exclusiv Residence.

Operator: Unde e asta?

Iubit Andreea Antonescu: Andreea Antonescu, lasă telefonul și lasă prostiile.

Andreea Antonescu: Ștefan, vreau să plec acum de aici. Ștefan, vreau să plec …

Operator: Unde, doamnă?

Andreea Antonescu: Ba da, vreau. Sunt suficiente Și asta numai din cauza ta și a c*********r pe care mi le faci. Și nu numai mie, și … Te rog frumos, dă-mi telefonul. Te rog frumos …

