Poți să depistezi pitonul de 2,13 m de pe veranda acestei familii?

Dacă ar exista premiul pentru ”cel mai bun camuflaj din lume”, acest șarpe sigur l-ar câștiga.

Chiar dacă, la prima vedere, nu ai cum să depistezi pitonul de 2,13 m ascuns pe veranda acestei case, ei bine, un oposum l-a depistat, ba chiar și-a găsit și un adăpost, sus, sub grindă.

Foto: Snake Catchers Brisbane and Gold Coast / Facebook

Fotografiile, postate de Snake Catchers Brisbane and Gold Coast, pe contul de Facebook, surprind un piton ascuns perfect sub balustradă, pregătit să atace, în timp ce un oposum terifiat stă încolăcit pe o grindă de sub acoperiș.

Oamenii de la Snake Catchers Brisbane & Gold au postat pe Facebook pozele, provocând fanii să ghicească unde se ascunde șarpele. În timp ce unii, mai ageri, au depistat pitonul, alții nu au putut vedea decât oposumul.

Întâmplarea a avut loc în Sherwood, Queensland, iar Jaedon Lunt, specializat în prinderea șerpilor, spune că probabil pitonul își imagina că oposumul va fi următoarea lui masă.

Foto: Facebook

Vedeți, în galeria foto de mai jos, unde se ascundea șarpele.