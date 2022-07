Rapperul a postat o fotografie cu „Uncle Bob“, polițistul care i-a salvat viața la vârsta de 12 ani.

Lil Wayne deplânge moartea unui ofițer de poliție din New Orleans, care i-a salvat viața când avea doar 12 ani. Rapperul "Lollipop", în vârstă de 39 de ani, a distribuit pe Instagram o fotografie în care îi aduce un omagiu lui Robert "Uncle Bob" Hoobler, care a murit după o lungă suferință.

„Totul se întâmplă cu un motiv. Eram pe moarte, când te-am întâlnit chiar în acest loc. Ai refuzat să mă lași să mor“, a scris el în descrierea postării. „Tot ceea ce nu se întâmplă nu se întâmplă cu un motiv. Acel motiv fiind tu și credința. RIP unchiul Bob. Mătușa Kathie te-a așteptat. O să vă iubesc și o să-mi lipsiți amândoi și o să trăiți pentru noi toți.“

Hoobler, în vârstă de 65 de ani, a fost găsit fără viață vineri în locuința sa din Old Jefferson, Louisiana, potrivit publicației „People“. Nepotul ofițerului, Daniel Nelson, a declarat pentru publicație că, recent, lui Hoobler a trebuit să i se amputeze ambele picioare, din cauza unor complicații cauzate de diabet.





Lil Wayne, care a crescut în New Orleans, a povestit în trecut cum Robert Hoobler i-a sărit în ajutor după împușcăturile din 1994 din apartamentul mamei sale. Deși nu era în timpul serviciului la momentul respectiv, Hoobler a răspuns unui apel făcut prin dispecerat legat de un conflict și a condus mașina poliției la fața locului, fiind însoțit de alți cinci ofițeri. Nefiind disponibilă nicio ambulanță, Hoobler l-ar fi transportat pe tânărul Lil Wayne în spatele mașinii sale de poliție și l-a dus la camera de urgență, spunându-i: „Rămâi treaz, fiule. Vei fi bine. Vei vedea“.

„Nu m-a lăsat la ambulanță spunând: «Ia-l tu». M-a dus în camera de spital și... a stat acolo și a așteptat până când doctorul i-a spus: «Va supraviețui»“, a spus rapperul. „Mi-a spus: «Nu-ți face griji, numele meu este Unchiul Bob». Era alb ca zăpada... Nu știu ce este rasismul. Știu, totuși, un «motherf****r bun pe nume Unchiul Bob“.

Câștigătorul a cinci premii Grammy a vorbit despre acest incident și într-o melodie autobiografică de pe albumul „Tha Carter V“ din 2018, intitulat „Let It All Work Out“, care include versurile: „Am țintit acolo unde îmi bătea inima. Am tras și m-am trezit cu sânge în jurul meu. Este al meu. Nu am murit, dar în timp ce muream, Dumnezeu a venit lângă mine și am vorbit despre asta. Mi-a vândut o altă viață și mi-a făcut un serviciu“.

FOTO: Instagram