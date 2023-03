Povestea artistei surde care a cantat la America's Got Talent și a obținut Golden Buzz

Amanda Lynn Harvey este născută pe 2 ianuarie 1988, cântă și compune jazz și pop și...nu aude.

Diagnosticată cu surzenie la 18 ani, în urma unei probleme de sănătate, a participat la cel de-al 12-lea sezon din America's Got Talent și a impresionat pe toată lumea.

În 2017, Harvey a apărut la America's Got Talent în timpul sezonului 12, unde a ocupat locul al patrulea. A primit Golden Buzz de la Simon Cowell, iar în același an al apariției sale, a publicat o carte alături de Mark Atteberry, carte intitulată Sensing the Rhythm: Finding My Voice in a World Without Sound-Cum mi-am găsit vocea într-o lume fără sunet.

Într-un interviu din noiembrie 2017 pentru BBC, a descris cum, din păcate, a primit amenințări cu moartea din partea comunității surzilor pentru modul în care s-a promovat.

În iulie 2022, Simon Cowell și-a clasat preferatele Top 15 pentru momentele Golden Buzz din istoria concursului, iar Harvey s-a clasat pe locul 5. În apariția în cadrul show-ului, artista a spus că a cântat toată viața ei, a renunțat la muzică după ce și-a pierdut auzul, dar a revenit încet.

