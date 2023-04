Povestea gemenelor siameze Carmen și Lupita Andrade. Cum arată viața lor la 22 de ani

Când s-au născut, medicii le-au spus părinților lor că probabil vor trăi doar câteva zile. Au trecut 22 de ani de atunci, iar astăzi gemenele siameze Carmen și Lupita Andrade studiază, șofează, merg la întâlniri sau la shopping.

Lupita și Carmen Andrade sunt unite la nivelul trunchiului și împart același pelvis, ficat, sistem digestiv și sistem reproducător.

„Dacă am face o operație de separare, fie una dintre noi ar muri, fie amândouă am muri, fie am ajunge la terapie intensivă și nu am mai ieși niciodată de acolo”, a spus Lupita într-un interviu pentru Today.

Gemenele au dezvăluit cum reușesc să gestioneze totul, de la șofat și întâlniri, până la a se pune de acord cu ce să se îmbrace și cu cine să fie prietene.

Dacă una dintre surori și-a găsit jumătatea în urmă cu doi ani și jumătate, cealaltă se identifică ca persoană asexuală (n.red persoanele care nu simt atracție fizică pentru nimeni și nu simt nevoia sau dorința de a întreține raporturi sexuale).

Carmen este la facultate și studiază pentru a deveni asistentă veterinară, iar Lupita speră să lucreze în același domeniu ca și tehnician. Lupita visează și să devină scriitoare de comedie.

„Eu vorbesc în cea mai mare parte a timpului, dar ea e amuzantă”, spune Carmen.

Cele două au vorbit și despre viața amoroasă. „Sunt asexuală, dar vreau ca sora mea să se stabilească la casa ei. Știu că asta este important pentru ea”, a mărturisit Lupita.

Carmen a povestit că și-a cunoscut actualul iubit, pe Daniel, pe o aplicație de dating, în octombrie 2020: „Nu am încercat niciodată să ascund faptul că am o soră siameză, ceea ce însemna că am primit o mulțime de mesaje de la tipi cu fetișuri. Am știut de la început că Daniel era diferit de ceilalți. Suntem împreună de doi ani și jumătate și am discutat despre logodnă, dar mai întâi vrem să trăim împreună. Daniel și sora mea se înțeleg foarte bine. Uneori mă simt prost pentru că vreau să petrec atât de mult timp cu Daniel. Așa că încercăm să facem compromisuri. De exemplu, o lăsăm pe Lupita să aleagă la ce restaurant ieșim sau ce activitate vom face”.

Fotografii: Instagram