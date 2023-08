Povestea jachetei de la UNTOLD, creată pentru Dan Reynolds de la Imagine Dragons

O tânără de 26 de ani din Cluj-Napoca a captat atenția la festivalul UNTOLD 2023 cu o creație personală unicat. Jacheta ei, realizată ca un tribut adus solistului Dan Reynolds de la Imagine Dragons, transmite un mesaj puternic.

Dan Reynolds de la Imagine Dragons a dezvăluit, în timpul unui concert, că a suferit de depresie. Solistul, care ajunsese să fie stigmatizat pentru asta, avea să emită unul dintre cele mai răsunătoare mesaje ale sale: Life is worth living (Viața merită trăită).

Mărturia sa a impresionat-o pe Alexandra Mureșan, o tânără artistă din Cluj, care a decis să creeze o jachetă unicat. S-a apucat de treabă cu doar șase ore înainte de concertul Imagine Dragons de la UNTOLD 2023.

„Șansele de a finaliza jacheta în timp util erau foarte mici, însă nu am renunțat, nu am renunțat nici chiar în punctul în care era aproape să pierd concertul celor de la Imagine Dragons ... but i made it!

Și eforturile mele au meritat! Jacheta a întors toate privirile în festival și am primit o mulțime de complimete pentru ea, așa că m-am gândit să o împărtășesc și cu voi”, a transmis tânăra artistă.



A doua zi, Alexandra a decis să ofere jacheta cadou unuia dintre urmăritorii ei, primei persoane care o găsește în mulțime, la fetival.

„Mare mi-a fost mirarea când în doar o oră de la intrarea în festival cineva m-a găsit. Găsiți aici un video în care am surprins momentul”, mai spune tânăra. Vezi VIDEO mai jos!

Dan Reynolds de la Imagine Dragons s-a luptat cu depresia

Solistul Dan Reynolds a dezvăluit că suferă de două afecțiuni incurabile , una autoimună și alta moștenită din familie. Mai mult, la începutul acestui an, cântărețul le-a mărturisit fanilor că depresia l-a adus în pragul disperării.

„Acum mulți ani am fost diagnosticat cu depresie. Suntem stigmatizați în societatea noastră, în care oamenii sunt îngroziți să vorbească deschis despre depresie, anxietate și terapeut. Asta nu e ceva de care trebuie să vă fie rușine, asta nu este ceva care vă face slabi, nu este ceva care să vă distrugă.

Eu nu sunt distrus, face parte din călătoria mea, este parte din ceea ce ce sunt, dar nu mă definește. Celor care au suferit sau suferă de depresie și anxietate: nu le țineți în voi! Vorbiți cu familia voastră, vorbiți cu un prieten, iar dacă se aplică în cazul vostru... mergeți la un terapeut. Sunt alături de voi, vă înțeleg. Este speranță în față. Viața voastră merită întotdeauna trăită”, a spus solistul pe scenă.

Alexandra a vrut să dea mai departe acest mesaj puternic, pentru a-i convinge pe cei care suferă de depresie să nu cedeze niciodată. În 2021, tânăra din Cluj a construit un mic brand de articole pictate manual - MUA Custom, care și-a propus să pună un zâmbet pe chipurile oamenilor. Vezi AICI ce cadouri personalizate poate realiza!

