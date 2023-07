Poza de familie cu care Nicole Cherry a cucerit internetul. Fanii: „Mă topesc! Sunteți cei mai frumoși!”

La 24 de ani, Nicole Cherry se mândrește deja cu una dintre cele mai frumoase familii din showbizul intern. Artista are o fetiță de un an și jumătate cu soțul ei, Florin Popa, un prosper om de afaceri cu 8 ani mai în vârstă ca ea.

De curând, cei doi au fost nași și și-au făcut apariția la petrecere într-un mare stil. Nicole le-a arătat, în urmă cu o săptămână, fanilor ținuta sa “de nașă”, însă acum a postat o imagine de familie, care a topit inimile admiratorilor.

Artista apare alături de soțul și de fiica sa, toți 3 asortați, în negru. Nicole a purtat o rochie de gală, cu umerii goi, iar micuța Anastasia a fost adorabilă într-o rochiță de tul, cu volănașe.

Fanii i-au făcut sute de complimente. “Frumoși rău!”, “Sunteți superbi!”, “Mă topesc!”, “Perfecți!”, i-au comentat aceștia.

Nicole Cherry a mărturisit, mai demult, în podcastul lui Mihai Morar, că oamenii au criticat-o pe rețelele de socializare din cauza că a devenit mama la 23 de ani.

„Sunt femeie, nu sunt copil cu copil. 2022 m-a maturizat enorm, a fost un an în care nu am mai avut voie să fiu copil. Am primit hate în social media, deoarece oamenii au considerat că eu sunt un copil la 23 de ani și n-am voie să fiu mamă la această vârstă', a spus Nicole Cherry, care se consideră o femeie “matura”.