Premiile Gopo 2023. Filmul ”Metronom” conduce cursa. Lista completă a nominalizărilor

Premiile Gopo 2023. 37 de lungmetraje românești lansate în cinematografe sau pe platforme video on demand în 2022 s-au regăsit pe lista propusă pentru nominalizările categoriei „Cel mai bun film”. Datorită numărului record de înscrieri de anul acesta, șase filme din această categorie se luptă pentru premiu.

Crai Nou (r. Alina Grigore), Imaculat (r. Monica Stan, George Chiper-Lillemark), Metronom (r. Alexandru Belc), Miracol (r. Bogdan George Apetri), Oameni de treabă (r. Paul Negoescu) și Pentru mine tu ești Ceaușescu (r. Sebastian Mihăilescu) sunt filmele care intră oficial în cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj. Performanțele creatorilor români din domeniul cinematografiei vor fi recompensate în cadrul galei de decernare, pe 25 aprilie, la care parteneri media sunt PRO TV și VOYO.

Cele mai nominalizate filme de anul acesta sunt Metronom (11 nominalizări), Imaculat (10 nominalizări), Oameni de treabă (10 nominalizări), Miracol (9 nominalizări), Crai Nou (8 nominalizări) și Pentru mine tu ești Ceaușescu (5 nominalizări), Spioni de ocazie (5 nominalizări).

La categoria Cea mai bună regie sunt nominalizați cineaștii Alina Grigore (Crai Nou), Monica Stan și George Chiper-Lillemark (Imaculat), Alexandru Belc (Metronom), Bogdan George Apetri (Miracol) și Paul Negoescu (Oameni de treabă).

Pentru Cea mai bună actriță într-un rol principal concurează Andreea Grămoșteanu (#dogpoopgirl), Mălina Manovici (Balaur), Ana Dumitrașcu (Imaculat), Mara Bugarin (Metronom) și Ioana Bugarin (Miracol), în timp ce pentru Cel mai bun actor într-un rol principal concurează Mircea Postelnicu (Crai Nou), Șerban Lazarovici (Metronom), Emanuel Pârvu (Miracol), Iulian Postelnicu (Oameni de treabă), Bogdan Dumitrache (Om câine)

Filmele Apropierea (r. Botond Püsök), Pentru mine tu ești Ceaușescu (r. Sebastian Mihăilescu) și Spioni de ocazie (r. Oana Bujgoi Giurgiu) vor concura în 2023 pentru titlul de Cel mai bun film documentar.

Trei dintre peliculele nominalizate anul acesta la categoria Cel mai bun film de lungmetraj se regăsesc și pe lista titlurilor care concurează pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de debut. Acestea sunt: Crai Nou (r. Alina Grigore), Imaculat (r. Monica Stan, George Chiper-Lillemark) și Pentru mine tu ești Ceaușescu(r. Sebastian Mihăilescu). Alături de aceste titluri sunt nominalizate #dogpoopgirl (r. Andrei Huțuleac) și Balaur (r. Octav Chelaru).

Opt filme scurte se află în cursa pentru cele două premii dedicate, acordate în acest an Celui mai bun film de scurtmetraj (5 titluri nominalizate) și Celui mai bun scurtmetraj de animație (3 titluri nominalizate).

La categoria Cel mai bun film european, criticii de film din juriul de nominalizări au votat pentru următoarele cinci titluri distribuite în cinematografele din România anul trecut: Le passagers de la nuit/ Pasagerii nopții (r. Mikhael Hers), L'événement / Evenimentul (r. Audrey Diwan), Alcarras (r. Carla Simon), Vortex (r. Gaspar Noé), Il buco / Grota (r. Michelangelo Frammartino).





Lista completă a nominalizărilor este disponibilă pe premiilegopo.ro.

Nominalizările la toate categoriile Premiilor Gopo 2023 au fost stabilite de un juriu de preselecţie alcătuit din 11 profesioniști din domeniul cinematografic. Printre aceștia se numără criticii de film Ionuț Mareș, Cătălin Olaru și Dora Leu, regizorii Eugen Jebeleanu și Alexandru Mavrodineanu, actrița Cristina Flutur, directorul de imagine Alexandru Sterian, editorul Tudor Pojoni, scenografa Velica Panduru, producătoarea Iuliana Tarnovețchi și Ioana Florescu, coordonatoarea cinematografului Elvire Popesco din București.

După anunţul nominalizărilor, peste 700 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2023, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PWC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

Premiile Gopo 2023 sunt organizate de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc.

