Premiile Oscar 2023 | Chris Rock va vorbi în premieră despre palma primită de la Will Smith anul trecut

La un an de la incidentul violent de la Premiile Oscar, Chris Rock va vorbi pe larg despre palma primită de la Will Smith, în direct. Actorul de 58 de ani va avea un special de stand-up comedy pe o cunoscută platformă de streaming.

Chris Rock este pregătit să vorbească pe larg despre infamul incident de la gala Oscar din 2022, când a fost pălmuit de Will Smith după o remarcă nepotrivită făcută la adresa soției starului din Pursuit of Happiness.

Comediantul de 58 de ani va avea un spectacol de stand-up comedy pe o cunoscută platformă de streaming, al doilea special dintr-un contract de 40 de milioane de dolari semnat în 2016.

Conform The Wall Street Journal, evenimentul va fi live pe 4 martie și este prima ocazie pe care comediantul o folosește pentru a clarifica lucrurile. Will Smith și-a cerut scuze public după reacția violentă de la Oscar, însă Chris Rock i-a transmis că nu-l poate ierta .

Va veni Chris Rock la Premiile Oscar 2023?

Chris Rock nu a confirmat dacă va participa la gala Premiilor Oscar 2023, unde favorit este filmul Everything Everywhere All at Once . Prezența la eveniment i-ar putea cauza un disconfort major, prin urmare nimeni nu pretinde ca el să fie acolo. Până la conflictul cu Will Smith, comediantul era nelipsit de la galele Academiei Americane de Film, iar în 2005 și 2016 a fost gazda evenimentului.

De ce a refuzat Chris Rock să fie gazda galei Oscar 2023

Chris Rock a fost invitat să fie anfitrionul galei Premiile Oscar 2023 , însă a refuzat. Comediantul a explicat că revenirea sa în postura de gazdă a galei ar fi ca o „întoarcere la locul crimei” și a făcut referire la procesul de crimă al lui O.J. Simpson.

Gala din acest an, care va fi LIVE pe VOYO, are un prezentator, iar acesta este Jimmy Kimmel. Un trailer al ediției din acest an a premiilor Academiei Americane de Film face furori pe YouTube.

Va participa Will Smith la Oscar 2023?

Will Smith și-a dat demisia din Academia Americană de Film, după incidentul de la Oscar 2022. Gestul său nu a fost suficient, așa că Academia i-a interzis să mai participe la evenimentele organizate, inclusiv la galele Oscar, vreme de zece ani.

De aceea, Will Smith nu va putea participa la gala Oscar din acest an.

Premiile Oscar 2023, LIVE pe VOYO

Cel mai important eveniment al cinematografiei mondiale va fi LIVE pe VOYO , pe 13 martie 2023, începând cu ora 3:00. Și în acest an, Premiile Oscar vor fi comentate, în direct, de interpretul de film Irina-Margareta Nistor. Prima reacție a specialistei:

„It’s happening again! Pe VOYO, live, cu voi PRO cinefilii pasionați, în noaptea de 12 spre 13 martie! O să vedem împreună cine o să plece fericit cu un Oscar, cine va fi dezamăgit, cine ce ispravă o să mai facă, de la palma de anul trecut, la plicul greșit cu LaLa Land, care va fi cea mai elegantă vedetă, dar și cea mai nonșalantă, și dacă am nimerit-o cu previziunile! Ne vedem și auzim după miezul nopții, spre dimineață! Vă aștept să aflați în direct câștigătorii!”, a spus Irina-Margareta Nistor.

