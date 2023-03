Premiul Oscar 2023 pentru cea mai bună actriță în rol principal merge la Michelle Yeoh

Cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar, prezentată de Jimmy Kimmel, a avut loc duminică, 12 martie, la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood. Statueta aurie pentru cea mai bună actriță a fost câștigată de Michelle Yeoh, pentru filmul „Everything Everywhere All at Once ”, care poate fi vizionat în exclusivitate pe VOYO.

Cu o vastă experiență cinematografică, Michelle Yeoh s-a remarcat imediat în filmele cu arte marțiale, pentru că a folosit mișcări de dans în scenele cu lupte. În 1988, s-a căsătorit cu director D&B Films, Dickson Poon, și s-a retras din lumina reflectoarelor. Chiar dacă au divorțat în 1992, ea a devenit apropiată de a doua soție a lui Poon și nașă pentru fiica lui. Când s-a întors la actorie, a devenit foarte populară, mai ales în China. Mai târziu, a devenit cunoscută publicului larg prin rolul din filmul despre James Bond „Tomorrow Never Dies” (1997), dar și pentru succesul fenomenal al filmului „Crouching Tiger, Hidden Dragon” (2000).

Lista completă a câștigătorilor galei Oscar 2023 !

Nominalizările la Oscar 2023 pentru cea mai bună actriță



Anul acesta, la premiile Oscar, au fost nominalizată, la categoria cea mai bună actriță în rol principal: Cate Blanchett (“Tár”), Ana de Armas (“Blonde”), Andrea Riseborough (“To Leslie”), Michelle Williams (“The Fabelmans”), Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”)

Favoritele la câștigarea trofeului Oscar 2023 pentru cea mai bună actriță în rol principal



Înainte de decernarea premiilor Oscar, experții în film care scriu pentru cele mai apreciate publicații din lume și-au ales favoriții. Anne Thompson (redactor șef IndiWire), Christopher Rosen (director editorial Gold Derby), Shawn Edwards (jurnalist și critic de film), Jazz Tangcay (senior editor Variety), Michael Musto (jurnalist Quuerty) și mulți alții au oferit predicțiile lor în legătură cu câștigătorii galei Premiile Oscar 2023.

La categoria cea mai bună actriță, Cate Blanchett (TAR) era dată drept favorită.

Actrița a mărturisit că filmările la TAR au fost „cele mai provocatoare” din întreaga sa carieră. În peliculă, Blanchett interpretează personajul Lydia Tár, o dirijoare gay de renume internaţional aflată la pupitrul unei orchestre din Berlin, a cărei carieră de succes începe să se năruie în urma unui scandal de abuz.

Cate Blanchett continuă să își extindă recordul pentru cele mai multe apariții într-un film nominalizat la categoria Cel mai bun film, "Tár" fiind al 10-lea pentru actriță. (Ea a mai jucat în "The Curious Case of Benjamin Button", cele trei filme "Stăpânul inelelor", "Elizabeth", "Babel", "The Aviator", "Don't Look Up" și "Nightmare Alley"). Blanchett candidează în acest an la categoria "Cea mai bună actriță" pentru rolul din "Tár", obținând astfel a opta nominalizare la Oscar.

Celelalte actrițe nominalizate:

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Ana de Armas (Blonde)