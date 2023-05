Presa internațională anunță că 6ix9ine ar avea un iubit! Prima imagine cu presupusul cuplu

6ix9ine s-a bucurat enorm de concertul pe care l-a susținut în România, pe scena Beach Please. Artistul a postat pe Instagram un mesaj de recunoștință, următoarea zi după marele eveniment în care a subliniat faptul că s-a simțit extraordinar să cânte în fața a peste 40.000 de oameni, după 3 ani în care nu a primit deloc susținere din partea industriei muzicale internaționale.

Acum, în presa internațională s-a viralizat o informație conform căreia 6ix9ine ar fi gay. Aceste zvonuri vin după ce artistul a publicat pe Twitter o imagine în care îl pupă pe obraz pe un bărbat.



6ix9ine, revealed in a recent interview that he has been obsessed with “to the boy who saved my life” by Noah Vela.

“I’m happy to announce that I’m coming out as gay and have a boyfriend. Noah’s song really touched my soul and made me feel okay to come out of the closet.” pic.twitter.com/sFAljGzAOY