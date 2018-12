Prestația lui Bogdan Ioan la Vocea României a devenit virală în topul The Voice Global. Ce loc a ocupat concurentul

Bogdan Ioan, tânărul în vârstă de 28 de ani care a uimit o țară întreagă cu prestația sa la Vocea României, a fost inclus în Topul celor mai bune prestații ale formatului The Voice Global.

Răspândit în peste 200 de țări, The Voice este un format care vinde în întreaga lume, fiind cel mai important concurs de voce la nivel internațional.

Recent, odată cu lansarea pe YouTube a canalului The Voice Global, momentul finalistului de la Vocea României, Bogdan Ioan, supranumit și Michael Jackson de România, a fost inclus în TOP 10 cele mai bune audiții din anul 2018.

Alături de alte 10 prestații din țări cu o industrie muzicală dezvoltată, precum Marea Britanie, Franța sau chiar îndepărtatul continent Australian, finalistul, originar din Constanța, a fost clasat de cei de la The Voice Global pe locul 4.

Bogdan Ioan a dat lovitura cu piesa lui Michael Jackson - Earth Song!





Prestația lui Bogdan de la audițiile pe nevăzute, aceeași care este inclusă și în topul de mai sus a strâns peste 9 milioane de vizualizări pe YouTube și peste 130.000 de mii de aprecieri, devenind unul dintre cele mai virale momente de la Vocea României.

Valul de reacții nu a întârziat să apară, concurentul din echipa lui Smiley a adunat numeroase comentarii pozitive în topul prezentat, mulți utilizatori afirmând că prestația lui este de departe cea mai bună dintre cele prezentate.

Sursa foto: YouTube

Tudor Chirilă și-a dorit de asemenea să precizeze că momentul a fost atât de intens încât prestația i-a amintit de concertul lui Michael Jackson, din România.

”Mi-ai amintit de acel moment. Mi-ai dat aceleași emoții pe care mi le-a dat Michael Jackson în 1992”, a zis artistul.

Primele 3 poziții au fost ocupate de: Kennedy Holmes din Statele Unite ale Americii, care a interpretat piesa "Turning Tables"; Matthias Nebel din Germania, cu piesa "Bed Of Roses" și Mennel Ibtissem cu celebra piesă "Hallelujah".



Uite topul The Voice Global:

10. Salvador Simão sings 'All I Want' (The Voice Portugal):

9. Pablo Carrasco sings 'Still Loving You' (La Voz Argentina):

8. Donel sings 'Cold Water' (The Voice UK):

7. โจ sings 'Sweet Home Alabama' (The Voice Thailand):

6. Aydan Calafiore sings 'Despacito' (The Voice Australia):

5. Jennifer Rocha sings 'Natural Woman' (The Voice Brasil):

4. Bogdan Loan sings 'Earth Song' (The Voice of Romania):

3. Mennel Ibtissem sings 'Hallelujah' (The Voice: la plus belle voix):

2. Matthias Nebel sings 'Bed Of Roses' (The Voice of Germany):

1. Kennedy Holmes sings 'Turning Tables' (The Voice US):

Bogdan Ioan este câștigătorul Vocea României 2018. Vezi mai jos una dintre prestațiile sale din finala Vocea, alături de antrenorul său, Smiley.