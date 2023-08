Prietenii lui Sebi, gest impresionant în memoria tânărului: „Vrem să fiți alături de noi”

Prietenii lui Sebi, băiatul care a pierit în accidentul de la 2 Mai, s-au unit și au pornit o mișcare dedicată interzicerii drogurilor.

Accidentul din stațiunea 2 Mai, provocat de un tânăr de 19 ani aflat sub influența drogurilor, a stârnit revoltă în rândul tinerilor, dar și a părinților care nu înțeleg cum autoritățile pot lăsa să se întâmple astfel de tragedii.

Vlad Pascu este vinovat de moartea celor doi studenți la Georgrafie, tânărul s-a urcat inconștient la volan, deși consumase mai multe substanțe interzise.

Prietenii lui Sebi s-au unit și au organizat o campanie de conștientizare și în îndeamnă pe oameni să ia parte la mișcarea dedicată interzicerii drogurilor, care va avea loc pe 27 august. Sebi și Roberta sunt victimele tânărului care s-a urcat drogat la volanul unei mașini de lux și a luat două vieți care aveau tot viitorul în față.

Sebi era iubit de prietenii săi, era văzut ca un exeamplu de toată lumea, fiind un băiat extrem de cuminte și bun.

„Suntem un grup de prieteni ai lui Sebastian Andrei Olariu din orașul Pantelimon și vă invităm duminică, 27 august, la ora 20:00, în Centrul Cultural Misionar Familia (fostul complex Lebada) din orașul Pantelimon, bd. Biruinței nr. 3 la un eveniment special în memoria prietenului nostru, Sebi. Am dori să ne ajutați să promovăm o campanie de conștientizare, antidrog. Cu ajutorul vostru am vrea ca mesajele noastre să fie auzite de toată lumea, am vrea să fim și noi cei care distribuie mesaje antidrog în România.





Acesta este un fenomen care a fost depășit de autorități, este motivul pentru care prietenul nostru, astăzi nu mai este printre noi. Vrem să fiți alături de noi și să strigăm în cor „Drugs are NOT my life” (Drogurile NU au ce căuta în viața mea)”, au transmis aceștia.

Părinții celor doi tineri care au murit în accidentul de la 2 Mai sunt distruși, mai ales că au aflat de moartea copiilor lor de la firma de pompe funebre și nu de la auroritățile avizate care se ocupă de acest caz.