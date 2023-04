Prima ediție Grill Fest, cea mai nouă experiență de barbecue și muzică din România, începe mâine pe Plaja Reyna

Grill Fest este un eveniment dedicat familiei, prietenilor, bucuriei de a manca si de a imparti; adecvat tuturor categoriilor de vârstă, în incinta festivalului vor fi disponibile activități potrivite familiilor cu copii, tinerilor, dar și vârstnicilor.

Pentru acest eveniment, atât pentru zona de food, experiențe culinare și concerte, intrarea este liberă.

Mâine, 29 aprilie, începe prima ediție Grill Fest, primul festival din Romania dedicat culturii barbecue, asociat cu muzica live. La Constanța, pe plaja Reyna, urmează 3 zile intense de experiențe culinare asigurate de grill chefs faimoși din toată țara care folosesc unele dintre cele mai populare stiluri internaționale de BBQ. Printre aceștia se numără: Orlando Zaharia, Iulian Olaru, Chef Manole, Alin Barabancea, Goran Milosevici, Mao, dar și Smokăreală, D’ale Porcului și Frăția Ceaunelor. Aceștia vor găti 70 de tone de carne, specialități barbecue din peste 50 de țări.

Participanții vor putea descoperi în zona de food picanha pastrami, pulled pork, brisket, burgeri, coaste, porchetta, arrosticini, kebab, mici, cârnați, aripioare, somon, creveți, calamar, calcan, hamsie și multe alte preparate din carne și pește, dar și legume, plus zone de drinks.

Din meniul Grill Fest nu vor lipsi nici dulciurile: papanași pufoși, waffles, baklava, nachos, popcorn, pancakes și clătite.

În plus, pe 29, 30 aprilie și 1 mai, artiștii tăi preferați vor urca pe scena Grill Fest pentru show-uri memorabile pe malul mării: Smiley, Carla’s Dreams, Spike, DJ Project și mulți alții.

Program

Sambata, 29 aprilie: Spike și DJ Project

Duminica, 30 aprilie: Carla’s Dreams, Manuel Riva și Partydul Kiss FM

Luni, 1 mai: Smiley și AlbWho

Evenimentul va fi prezentat de Marian Soci.

Pentru siguranța tuturor participanților la eveniment, este interzis accesul în zona de concert cu recipiente metalice sau de sticlă (cutii, conserve, spray-uri, sticle etc.), artificii de orice fel, bagaje voluminoase, obiecte contondente sau obiecte ce pot fi considerate arme. Organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul în zona de eveniment persoanelor care dețin astfel de obiecte, celor cu un comportament agresiv sau neadecvat și în cazul depășirii capacității zonei destinate publicului. De asemenea, organizatorul are zero toleranță față de consumul de substanțe interzise.

Întrucât seara temperaturile sunt scăzute, este recomandat ca participanții să poarte îmbrăcăminte adecvată, pentru a se putea bucura la maximum de întreaga experiență în condiții optime.

Pentru o desfășurare cât mai bună a evenimentului, la fața locului vor fi prezenți polițiști, jandarmi și angajați ai firmelor de pază și protecție, plus puncte de prim ajutor și ambulanțe gata să intervină în caz de nevoie.

Accesul la Grill Fest se va face în fiecare zi începând cu ora 12:00 din strada Pescarilor, dar și din strada Zorelelor. Evenimentul se va încheia în fiecare zi la ora 22. Grill Fest este un eveniment organizat de Carnexpo, susținut de Kiss FM.