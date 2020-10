Prima reacție a Alexandrei Dinu după ce a ajuns în juriul emisiunii Românii au talent

Alexandra Dinu se alătură juriului emisiunii Românii au talent în sezonul 11. Fosta soție a lui Adrian Mutu a dezvăluit care au fost rațiunile pentru care a acceptat provocarea de a intra într-un proiect de televiziune din România.

A început să facă televiziune încă din 1999, însă și-a îndreptat atenția spre actorie. Acum se întoarce la show-urile de televiziune, odată cu sezonul 11 Românii au talent, unde se va așeza la masa juriului. Alexandra Dinu a dezvăluit ce înseamnă pentru ea acest nou pas în carieră.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a mărturisit actrița.

Juriul Românii au talent rămâne în formație de 4, iar Alexandra Dinu îl înlocuiește pe Mihai Petre, revenit la emisiune în 2018. Într-o postare pe Instagram, coregraful a explicat ce a însemnat pentru el perioada petrecută în cadrul emisiunii.

„Experiența Românii au talent este fantastică. Am fost martor și am jurizat reprezentații de nivel mondial și am avut ocazia să lucrez cu o echipă fantastică”, a scris acesta, mulțumindu-le colegilor săi din emisiune: Pavel Bartoș, Andra, Smiley, Andi Moisescu și Florin Călinescu.

Cine e Alexandra Dinu

Alexandra Dinu s-a lansat în televiziune în 1999 la postul public. La scurt timp a început o carieră în actorie, fiind cunoscută pentru rolurile din Îngerul copiilor (2004), Second-Hand (2005), La farfalla granata (2013), Bullet Head – Capcană mortală (2017), Final Score – Meciul vieții (2018).

În Capcană mortală a jucat alături de Adrien Brody și Antonio Banderas, iar în Meciul vieții a apărut alături de Pierce Brosnan și Dave Batista. În 2018, Alexandra Dinu a interpretat rolului agentului Rossi în pelicula 211, în care au jucat Nicolas Cage și Sophie Skelton.

Alexandra Dinu a fost căsătorită cu fotbalistul Adrian Mutu în perioada 2001-2003. Împreună au un fiu pe nume Mario, care azi are 18 ani. În prezent, Alexandra Dinu locuiește în Italia.

