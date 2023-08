Primarul din Caracal, Ion Doldurea, și fiii săi, pictați printre voievozi de un artist local. 'Tabloul nu are legătură cu familia'

Ion Doldurea și cei doi fii ai săi apar într-un tablou realizat de pictorul caracalean Vintilă Mihăescu. Artistul i-a plasat alături de domnitori și voievozi precum Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu, dar susține că lucrarea nu a fost comandată de edil, ci a fost realizată din proprie inițiativă.

Ion Doldurea și fiii săi au fost portretizați ca niște veritabili voievozi români, alături de lideri importanți ai familiilor Brâncoveanu și Basarab. Pictura, realizată în ulei pe pânză de artistul caracalean Vintilă Mihăescu, este expusă în hotelul deținut de familia primarului, în Caracal.

Conform adevarul.ro, pictorul nu a cerut aprobarea edilului din Caracal înainte de a realiza tabloul.

„Tabloul nu are legătură cu familia, nu mi-a dat nimeni nicio comandă. Ei nu știau ce fac eu. Am făcut această lucrare, am expus-o la Teatrul Național unde se țineau conferințele cu ocazia evenimentului și când să o duc la Primărie mi s-a spus că nu pot să o mai ia pentru că nu au voie să bată cuie în perete, clădirea fiind de patrimoniu (...)

Eu nu aveam ce să fac altceva decât să fac sul tabloul și să-l duc acasă la București, să-l pun după dulap. Lui Doldurea i-a plăcut tabloul, a fost încântat și mi-a zis atunci... măi, dacă tot l-ai făcut și tot ne-ai pictat pe noi acolo, îl iau eu. Și așa a ajuns la el”, a mărturisit pictorul, conform sursei citate.



De ce apare familia Doldurea în tablou

Vintilă Mihăescu a explicat că a ales să-i potretizeze pe primarul Doldurea și pe fiii săi după ce a fost solicitat de primăria locală să realizeze o lucrare în care să apară o înșiruire de personalități precum Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu, cu o ocazie specială - aniversarea a 520 de ani de la atestarea județului Romanați.

„Am acceptat, am mers la Caracal, am măsurat peretele din sala de conferință de la Primărie unde urma să fie pus și am făcut lucrarea. Mai bine de două luni a durat. Având legături prietenești cu familia Doldurea, mi-am permis să folosesc imaginea tatălui și a fiilor săi. Din punct de vedere iconografic, mi-a convenit să-i folosesc pe post de imagine a unor personalități care nu aveau imagine istorică. Eu mi-am permis treaba asta pentru că aveam la îndemână pozele lor”, a mai spus pictorul, care apare și el în lucrare, în colțul din stânga.

Tabloul, expus în hotelul familiei Doldurea



Lucrarea lui Vintilă Mihăescu a fost expusă de actualul ei proprietar în holul hotelului de 5 stele pe care familia sa îl deține în Caracal. Stabilimentul a fost amenjat într-o casă veche, cu trecut istoric, care i-a aparţinut senatorului de Romanaţi, Teodor Bancu. În anul 1902, casa a fost vândută statului și a avut mai multe destinaţii.

Familia Doldurea a cumpărat imobilul și l-a transformat într-un hotel cochet, cu cinci apartamente și patru garsoniere. Azi poartă numele de Casa Doldurea - Retro Hotel.

