Primul Gaming Summit organizat de către IAA va avea loc în 18 mai la București

Pe 18 mai va avea loc primul Gaming Summit organizat de către IAA, sub umbrela Creativity4Better Hub. IAA Gaming Summit este format dintr-o serie de episoade live interactive. fiecare de cate 1.30 ore, transmise in mediul virtual.

Tema evenimentului este „Use Gaming to Authentically Reach New and Engaged Audiences”, de o actualitate și importanță deosebită, mai ales considerând viteza de dezvoltare a industriei de gaming și importanța sa crescândă în marketing și integrarea brandurilor din industrii neconectate precedent. Audiența din gaming este una dintre cele mai conectate și loiale, „captivă” și captivată pe o lungă perioadă de timp. Comparativ cu alte medii deja utilizate în marcom, performanța industriei de gaming este greu de egalat.

Pentru prima dată vom discuta cum se pot integra brandurile în gaming, și în esports.

Vom analiza atât implicațiile strategice, cât și provocările interne pe care un brand le poate întâlni în implementarea unei astfel de strategii.

Fiecare episod va avea proprii speakeri și subiecte abordate. Invitații includ profesioniști care activează deja în industria de gaming, ori ale căror companii au o istorie bogată de implicare în această industrie, lideri pe plan național și internațional. Aceștia își vor prezenta experiența în case studies, cum au ales gaming ca și mediu de comunicare, precum și rezultatele obținute.

Primul episod IAA Gaming Summit va fi cu SCOTT HUMPHRIES, Chief Product Officer, Amber, cu experiență de peste 20 de ani în industria de gaming și un portofoliu incluzând Tetris Beat (Apple Arcade), Secret Neighbor (Roblox și tinyBuild) și alte proiecte împreună cu companii precum Electronic Arts și Disney Interactive. Va fi discutat în amănunțime un caz practic chiar din România, născut din colaborarea McCann Worldgroup Romania și KFC, unde ni se vor alătura GINA ZGUBEA Senior Digital Marketing Manager, Sphera Franchise Group (KFC, Pizza Hut & Taco Bell) și ANDREI FLORIAN, Culture & Insights Manager, McCann Worldgroup Romania.

Dorim să mulțumim partenerilor noștri, Aqua Carpatica și Rockstar Energy Drink, pentru că ne susțin în acest demers.

Vă invităm pe 18 mai la primul Gaming Summit organizat de IAA!

Despre IAA Romania

IAA România este cea mai mare și reprezentativă asociație profesională a industriei de marketing, comunicare și media, un parteneriat strategic unic, care reprezintă interesele a peste 110 de companii active în industrie: clienți, agenții de publicitate și media și instituții media. Obiectivul IAA este de a transforma România într-un hub creativ global, devenind astfel busola industriei de marketing și comunicare.

IAA România este afiliată IAA Global cu sediul în New York și sucursale în peste 56 de țări. Pentru activitatea sa la cele mai înalte standarde de excelență, IAA România a primit premiul Global IAA Inspire de trei ori - pentru cea mai activă și creativă asociație afiliată din lume.