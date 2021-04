Primul iubit al lui Meghan Markle, de partea ducesei în războiul cu Familia Regală

Joshua Silverstein, un actor de 39 de ani din Los Angeles, este primul iubit din viața Ducesei de Sussex. Bărbatul i-a luat apărarea fostei actrițe în războiul în care se află cu Familia Regală Britanică.

Joshua Silverstein, care a fost iubitul de o vară al lui Meghan Markle în adolescență, a vorbit cu Us Weekly despre Ducesa de Sussex. Actorul de 39 de ani a mărturisit că o cunoaște foarte bine și că nu o crede în stare să-și umilească angajații.

Acuzații grave la adresa ducesei au ieșit la iveală la începutul lunii martie, înainte de interviul scandalos acordat realizatoarei Oprah. O serie de foști angajați ai Ducilor de Sussex, ajutoare regale la palat, au acuzat-o pe Meghan de comportament tiranic. Ei s-au plâns că au fost terorizați de soția lui Harry, care se purta ca un despot.

Joshua Silverstein a declarat că nu o vede pe Meghan în postura de tiran, cum a fost descrisă de personalul de la Palatul Kensington.

„O văd făcând orice ar trebui să facă pentru a fi fericită și a coexista într-un sistem care probabil nu a fost prea primitor pentru cine este și de unde vine ea”, a spus actorul.

Acesta crede că modul în care a fost tratată Meghan Markle se datorează rasei sale și culorii pielii.

„Când vezi femei de culoare – în special femei afro-americane – care se ridică și vorbesc împotriva a ceea ce simt că este lipsă de respect sau opresiune, de multe ori albii tind să clasifice acest lucru în mod negativ, deoarece nu vor ca acest lucru să se întâmple. Este aproape ca și cum se așteapă ca oamenii să-și cunoască locul și, de fiecare dată când nu se conformează, atunci oamenii spun că e o problemă”, a mai spus actorul de 39 de ani.

Meghan Markle, o iubire de-o vară

Joshua Silverstein și Meghan Markle s-au cunoscut într-o tabără școlară și au devenit iubiți imediat după aceasta. Meghan Markle a pomenit acest aspect al vieții ei într-un interviu din 2013.

„Joshua Silverstein. Eram în Los Angeles, nu într-o școală catolică. Aveam 13 ani, era un soi de tabără școlară, iar eu l-am sărutat”, a spus Meghan Markle.

„Ea m-a sărutat. Și-a făcut curaj și, dintr-o mișcare, nu știam că urmează să se întâmple, dar s-a întâmplat. Nu-mi mai amintesc ce am simțit când m-a sărutat. Aveam 13 ani”, a dezvăluit actorul în cadrul The Late Show with James Corden.

Fotografii: Getty Images

