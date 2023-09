Prin ce peripeții a trecut Andreea Bănică de ziua ei de naștere:„Nu am să uit”

Andreea Bănică și-a amintit prin ce peripeții a trecut de ziua ei de naștere, pe 21 iunie. Artista a postat pe o rețea de socializare cum a fost nevoită să escaladeze zidurile și să se urce pe casă.

Andreea Bănică este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate numeroasă, care stă geană pe postările ei.

În urmă cu câteva ore, artista a postat pe pagina de Instagram o poză de la ziua ei de naștere, din 21 iunie, și le-a povestit fanilor prin ce peripeții a trecut.

Andreea Bănică le-a dezvăluit internauților că a găsit o poză frumoasă de la ziua ei de naștere, zi pe care nu o va uita toată viața, căci fiica ei, Sofia, a făcut-o de pomină. Rămasă acasă, adolescenta s-a închis în casă și s-a băgat la somn, astfel și-a lăsat părinții pe afară. Cântăreața mărturisit că a fost nevoită să escaladeze zidurile pentru a ajunge la geamul de la camera tinerei, pentru a o trezi.

”Am găsit o poză frumi de la ziua mea! Nu am să uit că Sofia ne-a lăsat pe afară, efectiv s-a încuiat în casă și a adormit. Nu mai am cămașa în stare bună pentru că a trebuit să escaladez zidurile, să mă urc pe casă și să bat în geamul de la camera ei, deoarece Lucian nu încăpea printre șipcile de lemn. Însă, am poză cu cămașa”, a scris vedeta în descrierea fotografiei de familie.



Sursă foto: Instagram/ Andreea Bănică

