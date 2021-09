George și Charlotte au început școală! Nu au titluri regale, ci apelative simpatice. Cum îi strigă colegii

Elevii din Marea Britanie au început noul an școlar, iar copiii ducilior de Cambridge nu sunt o excepție. Prințul George și Prințesa Charlotte au revenit în băncile de la Thomas's Battersea, unde nu sunt cunoscuți după titlurile regale pe care le dețin, iar colegii îi identifică după alte nume.

În ciuda titlurilor pe ce care le posedă, Prințul George, în vârstă de opt ani și Prințesa Charlotte, de șase ani, sunt tratați precum oricare alți elevi ai școlii, susține publicația Mirror. Decizia este susținută de către William și Kate, care speră ca cei doi să se bucure de un tratament obișnuit și să se simtă integrați în colectivul din care fac parte. Pentru ca acest lucru să fie mai ușor de realizat, micuța Charlotte este strigată pe un alt nume, nu pe cel folosit în interiorul Casei Regale.

Numele său complet este Charlotte Elizabeth Diana, însă nici educatoarele și nici colegii nu îl folosesc atunci când interacționează cu fiica ducilor de Cambridge. Ea folosește titlul părinților ei, cel de Cambridge, ca nume de familie. Prenumele pe care este strigată fiind doar unul singur: cel e Charlotte. Astfel stau lucrurile și în cazul Prințului George care, la școală, folosește numele de George Cambridge, nu cel complet: George Alexander Louis.

Sunt șanse minime ca în mediul online să fie făcute publice fotografii ale micuților din prima zi de școală, iar experta Emily Nash are o explicație. "Timpul petrecut de prinţul George la şcoală este unul cât se poate de personal şi de privat, chiar dacă ducele şi ducesa de Cambridge au făcut publică o imagine cu el din prima zi de şcoală anii trecuți, acest lucru nu înseamnă că în fiecare an vor proceda la fel. În plus, tradiţia dictează ca cei mici să fie fotografiaţi în prima zi la o nouă unitate de învăţământ, dar nimic mai mult", a explicat expertul în tradiție regală, Emily Nash.

Sursă foto: Gettyimages

