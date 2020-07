Prințul Harry a avut un cont secret de Instagram la începutul relației cu Meghan Markle. Ce nume folosea

Noi detalii ies la iveală despre începuturile relației prințului Harry cu Meghan Markle. Se pare că, pentru a nu se afla de relația lor, prințul folosea un cont secret de Instagram, al cărui nume era inspirit de un idol de al său din lumea muzicii.

Un nou extras din cartea "Găsirea Libertății: Harry, Meghan și întemeierea unei familii regale moderne" dă informații detaliate cu privire la începutul relației celor doi, inclusiv legăturile dintre acestia pe rețelele sociale.

La scurtă vreme după prima lor întâlnire din Londra, Meghan a început să urmărească contul de Instagram @SpikeyMau5, ce avea ca poză de profil o cască în formă de cap de șoarece. Se pare că acesta era contul secret al prințului Harry. Numele combină porecla lui, "Spike", cu numele DJ-iului lui preferat, anume Deadmau5.

Autorii Omid Scobie și Carolyn Durand dezvăluie în cartea lor foarte multe detalii despre cei doi soți, iar informațiile sunt adunate de la persoane foarte apropiate cuplului regal.



