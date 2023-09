Prințul Harry a vorbit despre pierderea dureroasă a Prințesei Diana: „O traumă de care nu am fost conștient”

Prințul Harry, fiul cel mic al Prințesei Diana, a vorbit sincer despre pierderea mamei sale, care a avut loc în urmă cu 26 de ani. Soțul lui Meghan Markle a recunoscut că evenimentul a fost unul care l-a marcat extrem de tare, dar a ținut totul în el, deoarece nu a știut cum să se deschidă și nici în fața cui să facă acest lucru.

Prințul Harry a ajuns, din nou, în atenția publicului, după ce, pe o platformă de streaming, a apărut un documentar despre Jocurile Invictus, documentar în care ducele abordează mai multe aspecte ale vieții personale.

Când Prințesa Diana a murit, acesta avea doar 12 ani. Nu a știut cum să gestioneze situția și nici nu a vorbit cu cineva despre sentimentele sale, ceea ce a făcut extrem de dificilă depășirea momentului. Mai mult decât atât, incidentul a fost atât de dureros, încât acesta a rămas „fără emoții” atunci.

„A-mi pierde mama la o vârstă atât de fragedă a fost o traumă de care nu am fost niciodată conștient. Nu am discutat-o, nu am vorbit despre asta și am suprimat-o așa cum ar fi făcut-o majoritatea tinerilor. Nu puteam să plâng, nu puteam simți, nu știam asta la momentul respectiv.

Nu aveam acea structură de suport, acea rețea sau acel sfat al experților, care să identifice ce se întâmplă, de fapt, cu mine”, povestește Prințul Harry.

Deoarece a trecut prin cel mai dureros lucru prin care putea trece un copil, Harry i-a îndemnat pe toți cei care se confruntă cu probleme să vorbească despre ele, deoarece îi pot acapara, iar consecințele pot fi foarte greu de reparat.

„Din păcate, ca majoritatea dintre noi, prima dată când te gândești cu adevărat la terapie este atunci când stai întins pe podea în poziția fetală și probabil că îți dorești să te fi ocupat înainte de unele dintre aceste lucruri”, a mai spus Prințul Harry.

Pe data de 8 septembrie, se va împlini un an de când Regina Elisabeta a II-a a murit, dar Prințul Harry nu a fost invitat la comemorare. Cu toate acestea, urmează să se întoarcă în Marea Britanie, pentru a lua parte la evenimentul de caritate WellChild, care se ține în fiecare an, înainte de comemorarea fostului suveran.

