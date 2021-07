Prințul Harry își scrie memoriile. Când va fi lansată cartea dedicată “omului care am devenit”

Prințul Harry a anunțat recent că va lansa un volum de memorii, decizie care sigur nu este pe placul familiei regale britanice.

Ducele de Sussex a semnat un acord pentru a-şi publica memoriile cu editura americană Penguin Random House. Potrivit Daily Mail, Harry are aproape un an de când scrie în secret la volumul său, iar în octombrie acesta ar trebuie să fie gata. Lansarea cărții ar urma să aibă loc anul viitor.

Harry (36 de ani) lucrează la cartea sa cu scriitorul J. R. Moehringer, câștigător al premiului Pulitzer.

Experții au declarat pentru Daily Mail că Harry va primi un avans de cel puțin 20 de milioane de dolari pentru memorii, plus alte milioane care vor veni din vânzarea cărții. Soțul lui Meghan Markle intenționează să doneze toți banii.

Surse apropiate prințului Charles au dezvăluit că tatăl lui Harry a fost luat prin surprindere de decizia lui Harry de a-și publica memoriile.

Mezinul prințesei Diana a declarat că volumul este scris din perspectiva "omului care am devenit”, şi nu din cea a titlului regal pe care l-a primit la naştere.

''Scriu asta nu din perspectiva prinţului care am fost de la naştere, ci a omului care am devenit. Am purtat multe pălării de-a lungul anilor, atât la propriu, cât și la figurat, și sper că spunându-mi povestea – cu suișuri, coborâșuri, greșeli și lecții învățate – pot arăta că indiferent de unde venim, avem mai multe în comun decât am fi crezut”, a declarat Harry în comunicatul de presă.

El a mai spus că autobiografia va fi “o relatare la prima mână, exactă şi întru totul sinceră, a vieţii mele”.

