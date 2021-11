PRO TV a pregătit un program special de 1 Decembrie. Ce vei putea urmări la TV

De 1 Decembrie, tu ești pe primul loc! Sărbătorește Ziua Marii Uniri alături de PRO TV care ți-a pregătit un program special.

Pe 1 Decembrie te invităm să petreci una dintre cele mai importante zile din an alături de noi, pentru a celebra valorile și tradițiile românești.

Dimineața începe, de la ora 06:00, cu Știrile PRO TV, în care aflăm cele mai importante subiecte ale zilei, prezentate de Mihai Dedu si Andreea Marinescu, iar de la 10:30 știrile continuă cu o ediție specială prezentată de Cristian Leonte, în care va fi transmisă parada militară.

De la ora 13:00, vei putea urmări știrile prânzului, iar de la ora 14:00 începe “Zi de bine, România!”, o emisiune specială de 1 Decembrie, prezentată de Adela Popescu și de Cătălin Măruță. Nu lipsesc vedetele și voia bună.

De la ora 18:00, Cabral ne aduce o ediție specială “Ce spun românii”, iar echipele vor fi formate din vedete care reprezintă cu succes regiunile țării.

Ora 19:00 ne aduce, ca de obicei, cele mai importante știri ale zilei prezentate de Andreea Esca, iar de la ora 20:30 începe primul LIVE de SuperStar România.

După show, PRO TV difuzează în premieră filmul „Once Upon a Time in Hollywood – A fost odată la... Hollywood”, care îi are în centrul acțiunii pe Brad Pitt și pe Leonardo DiCaprio.



România, întâi tu! De 1 decembrie, la ProTV!