PRO TV, lider de audiență! Peste 1.3 milioane de români au urmărit marți Las Fierbinți și Căsătoriți pe nevăzute!

Aseară, telespectatorii au urmărit serialul fenomen Las Fierbinți, unde personajele de pe ulițele satului s-au confruntat cu o problemă care reflectă situația multor famililii din România.

Copilul lui Firicel a intrat la facultate, iar părinții săi nu dispun de resursele necesare să-l trimită pe tânăr să studieze în condiții normale: „M-am trezit cu el că trebuie să plece și eu n-am de niciunele – „tată, eu cu ce mă îmbrac?!”, „mamă, eu cu ce mă încalț?!”. Păi crapă inima în mine de ciudă. Are și el nevoie de bani, să se cazeze la cămin, nu mai zic cărțile și caietele. Și noi n-avem nimic. M-am gândit la treaba asta cu tutorele, dacă eu nu pot să am grijă de el, măcar unul cu bani să aibă. De aia am făcut câte am făcut, să-i pun în traistă câte ceva, să-i ajungă măcar o săptămână, să nu mai dea banii pe mâncare”, au povestit Firicel și soția lui. Momentul a fost unul emoționant care a ajuns la inimile telespectatorilor.

Seara a continuat cu emisiunea Căsătoriți pe nevăzute, cel mai curajos experiment social al momentului, care demonstrează că iubirea este o știință. Cristina și Georges, doi dintre tinerii pe care cei patru experți i-au descoperit ca având o compatibilitate mare, au ajuns în fața ofițerului stării civile și au spus „Da!”, în ciuda faptului că părinții miresei s-au arătat nemulțumiți de decizie.

PRO TV a fost lider de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:30, în rândul publicului național, cu vârstă cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. În medie, a înregistrat 7.8 puncte de rating și 23.7% share, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6.3 puncte de rating și 19.3% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, PRO TV a avut o medie de 6.8 puncte de audiență și 22.6% share. La nivel național, în medie, peste 1.3 milioane de românii au ales PRO TV.

Las Fierbinți a fost aseară lider incontestabil de audiență pe toate categoriile de public. Serialul a înregistrat 11.4 puncte de rating și 32.9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.9 puncte de rating și 17.0% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 20:28 – 21:28, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 9.2 puncte de audiență și 30.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 6.3 puncte de rating și 21.1% share. La nivel național, peste 2 milioane de oameni se uitau la serial, iar în minutul de maximă audiență, de la 21:03, peste 2.3 de români urmăreau Las Fierbinți.

Serialul Las Fierbinți continuă joi, de la 20:30, iar ce se va întâmpla la Căsătoriți pe nevăzute, aflăm marțea viitoare, de la 21:30.

Noile sezoane Las Fierbinți și Căsătoriți pe nevăzite sunt disponibile online și pe voyo.ro.