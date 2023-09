Problemele întâmpinate de Vlăduța Lupău, după ce nu a mai alăptat: „Am crezut că mor”

În urmă cu aproximativ un an, Vlăduța Lupău a adus pe lume primul ei copil și, la scurt timp după ce a terminat de alăptat, a început să se confrunte cu unele probleme extrem de neplăcute. Artista le-a mărturisit fanilor cum a reușit să rezolve totul, cu ajutorul unui supliment.

Vlăduța Lupău ține destul de des legătura cu fanii ei din mediul online și este extrem de sinceră în ceea ce privește problemele cu care se confruntă. Același lucru s-a întâmplat și recent, atunci când soția lui Adi Rus a vorbit deschis despre o problemă serioasă cu care a avut de-a face.

Corpul unei femei trece prin schimbări foarte mari atunci când aceasta rămâne însărcinată și noi schimbări continuă să apară și după ce naște. Vlăduța Lupău a recunoscut că, după ce nu l-a mai alăptat pe fiul ei, s-a confruntat cu unele dureri foarte mari.

Din fericire, a găsit imediatul remediul care a scăpat-o de ele, fiind vorba de un supliment. Deși a întâmpinat unele neplăceri odată cu sarcina, artista nu le-a dat foarte mare importanță, deoarece și-a dorit foarte mult să aibă un copil, iar dorința i s-a îndeplinit după două sarcini pierdute.

„După ce am terminat alăptarea, am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau. Beau colagen și starea mea s-a schimbat radical”, a povestit Vlăduța, în mediul online.

Mai mult decât atât, în urmă cu puțin timp, aceasta a făcut o vizită unui salon de înfrumusețare, unde a revenit la look-ul pe care îl avea în urmă cu mai multă vreme. Concret, artista și-a vopsit o șuviță de păr care era mai deschisă la culoare și pe care a lăsat-o așa, după ce a aflat că este însărcinată.

„Din liceu aveam o suviță blondă, pe care nu am mai făcut-o de când am rămas însărcinată. Azi e momentul să o refac! (...). Tuns, spălat, suvițat, aranjat”, a mărturisit solista, prezentându-le rezultatul final și fanilor.

Sursa foto: Instagram I vladutalupau

