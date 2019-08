Protejata lui Jamie Foxx, Sela Vave, acasă la starul american. „O ajut în carieră”

Jamie Foxx a pierdut-o pe Katie Holmes din cauza apropierii de o tânără cântăreață, iar acum vrea să-i convingă măcar pe fanii săi că între ei e doar o relație profesională.

Actorul și cântărețul Jamie Foxx (51 de ani) nu se ferește de ochii lumii. După ce a fost părăsit de Katie Holmes, aparent din cauza unei relații amoroase cu o artistă de 20 de ani, starul american o aduce pe aceasta la el acasă.

Într-un filmuleț postat pe Instagram, preluat și de protejata lui, Sela Vale, Jamie Foxx face lumină în acest caz încurcat. Actorul și cântărețul susține că o ajută în carieră pe tânăra cântăreață, așa cum a făcut cu alți artiști pe care i-a lansat.

„Când l-am întâlnit pe Ed Sheeran, nu l-am cunoscut prin Adam. El a dormit pe canapeaua mea vreme de șase săptămâni. Nick Cannon avea 13 ani și obișnuia să doarmă în vechea mea casă... toată lumea venea în ieslea mea. Am făcut același lucru cu ea. Am luat-o sub aripa noastră. Voiam să o tratăm la fel și să-i oferim o șansă”, a spus acesta.

Jamie Foxx respinge toate speculațiile legate de o aventură cu Sela Vave. Starul susține că a vorbit inclusiv cu mama tinerei, iar aceasta are încredere în el.

„Nu depășim niciodată limita, în sens personal. Am vrut să vă fac să înțelegeți, pe toți cei care căutați scandalul; ea e artista noastră, e familia noastră... muncim împreună”, a spus Jamie Foxx.

Jamie Foxx, Sela Vave și producătorul de film Adam Selkovitz, în iulie 2019. FOTO: Getty Images

Conform Page Six, Katie Holmes ar fi declarat că ceea ce face Jamie este treaba lui, la doar o zi după ce s-au despărțit. Cei doi au fost împreună vreme de 6 ani.

Jamie Foxx e cunoscut mai ales ca actor, însă a început și o carieră muzicală la mijlocul anilor 90. Abordează stiluri precum R&B, soul, pop și hip-hop și are 6 albume de studio. Mai mult, e textier și producător muzical, responsabil cu descoperirea unor talente notabile în muzică.

