Provocare nesăbuită pe TikTok. O tânără a lins capacul WC dintr-un avion, în plină pandemie de coronavirus

Rețelele sociale le-au sucit mințile tinerilor în căutarea de atenție în mediul virtual. O tânără influencer din SUA a vrut să fie mai populară decât coronavirusul și a dat startul unei provocări pe TikTok.

Într-o scurtă filmare realizată pe TikTok, Ava Louise și-a dezgustat fanii de pe rețelele sociale. Ea a lins capacul vasului de toaletă dintr-un avion și a transmis un mesaj care i-a șocat pe toți care i-au văzut provocarea.

„Vă rog distribuiți asta, pentru ca oamenii să știe cum să păstreze igiena în avion”, a scris ea pe Twitter.

Cei care i-au văzut postarea au comentat acid gestul tinerei, iar unii i-au urat să ia COVID-19 ca să-i piară pofta de astfel de glume proaste.

Într-o declarație acordată publicației Business Insider, Ava a dezvăluit că a demarat provocarea online pentru a deveni mai populară decât coronavirusul. Tânăra crede că acest virus a monopolizat discuțiile pe toate platformele din lume.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane ???????? pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc