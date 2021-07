Quentin Tarantino i-a înjurat ca la ușa cortului pe toți cei care i-au criticat filmul

Quentin Tarantino spune că face artă pe marile ecrane, însă uneori munca lui nu e apreciată la valoarea pe care el o imprimă filmelor sale. Regizorul s-a înfuriat după un an în care a fost ținta criticilor.

Quentin Tarantino a dat lovitura cu Once Upon a Time in Hollywood, film cu care a câștigat două premii Oscar în 2020. Însă filmul a primit și multe critici, în special pentru o scenă considerată ofensatoare la adresa marelui Bruce Lee.

În filmul lui Tarantino, personajul Bruce Lee, interpretat de actorul Mike Moh, ia bătaie și este umilit de cascadorul Cliff Booth, interpretat de Brad Pitt.

Scena a scandalizat-o pe fiica lui Bruce Lee, Shannon Lee , care a considerat că filmul întinează memoria tatălui ei.

Quentin Tarantino s-a săturat de criticile pe care le-a primit în ultimul an și a răbufnit în cel mai neașteptat fel.

„O înțeleg pe fiica lui că are o problemă cu filmul, doar este tatăl ei. Înțeleg asta. Dar ceilalți? Mergeți și sugeți o...”, a spus regizorul într-un podcast al comediantului Joe Rogan.

După apariția filmului, specialiști de la Hollywood au comentat intens dacă Cliff Booth (personaj fictiv) putea să-i facă față lui Bruce Lee în viața reală.

Tarantino susține că Booth putea să-l înfrângă în luptă pe Lee, grație abilităților sale dobândite în cariera militară. „A luptat în cel de-al Doilea Război Mondial”, a subliniat Tarantino.

„Dacă Cliff ar fi luptat cu Bruce Lee într-o competiție de arte marțiale găzduită de Madison Square Garden, n-ar fi avut nicio șansă. Dar, ca ucigaș care a omorât oameni în junglă, i-ar face felul”, a mai spus Quentin Tarantino.

