Quentin Tarantino îi răspunde fiicei lui Bruce Lee: „Chiar a fost un tip arogant”

La o săptămână după ce a fost criticat de fiica plui Bruce Lee pentru modul în care l-a portretizat pe tatăl ei în filmul Once Upon a Time in Hollywood, regizorul Quentin Tarantino a ieșit public cu o reacție acidă.

Shannon Lee (50 de ani) l-a pus la zid pe Quentin Tarantino pentru că și-ar fi bătut joc de tatăl ei în ultimul lui film. Fiica lui Bruce Lee l-a criticat pe regizorul american după ce l-a descris pe celebrul actor și maestru al artelor marțiale drept un „arogant nenorocit”.

„A fost zugrăvit ca un arogant nenorocit care e plin de aere, nu ca un om care a trebuit să muncească de trei ori mai mult decât oricare dintre acei oameni, pentru a obține ceea ce le-a fost dăruit în mod natural altora”, a spus Shannon Lee pentru The Wrap.

Citește și: Fiica lui Bruce Lee dă de pământ cu filmul lui Quentin Tarantino: „Oamenii au râs de tatăl meu”





Tarantino i-a dat replica lui Shannon în timpul unei conferințe de presă susținute la Moscova.

„Bruce Lee chiar a fost un tip arogant. Nu am inventat mai nimic. L-am auzit spunând lucruri de acest gen. Oamenii susțin: Ei bine, el n-a spus niciodată că l-ar putea bate pe Muhammad Ali. Ba da, a spus-o. Nu numai că a spus-o, și soția lui a zis că a spus-o. În prima biografie pe care am citit-o în viața mea, care a fost Omul pe care doar eu l-am cunoscut, de Linda Lee”, susține Tarantino.

„Bruce Lee nu a fost încrezut”

„În opinia mea, Bruce Lee nu a fost niciodată încrezut. Poate a fost puțin obraznic în artele marțiale, deoarece a fost foarte sigur de el. A fost la ani lumină distanță de mulți alții. Însă, pe platourile de filmare nu se dădea în stambă”, susține fostul lui partener de antrenament, Dan Inosanto, într-un interviu pentru Variety.

Citește și: Quentin Tarantino s-a căsătorit, pentru prima oară, la 55 de ani. Cine este mireasa lui, cu 20 de ani mai tânără

Vezi și: VIDEO Profil de celebritate - Brad Pitt

În filmul lui Tarantino, Bruce Lee, portretizat de actorul Mike Moh, ia bătaie de la dublura lui Brad Pitt (Cliff Both). Fiica lui Bruce Lee a declarat că înțelege rolul pe care l-a primit Brad Pitt și că personajul său este unul principal, însă consideră că tatăl ei nu trebuia batjocorit în asemenea hal.

„Înțeleg că cele două personaje sunt antieroi și asta e un fel de fantezie a ceea ce se poate întâmpla, iar ei portretizează o perioadă dominată de rasism și excluziune socială. Înțeleg că vor să facă din personajul lui Brad Pitt un dur care l-ar putea bate pe Bruce Lee. Dar nu era nevoie să-l trateze în maniera în care l-a tratat Hollywood-ul albilor pe vremea când era în viață. A fost chiar inconfortabil să stau în sala de cinema și să aud oamenii care râdeau de tatăl meu”, a mai spus Shannon, de meserie actriță și practicantă de arte marțiale, ca tatăl ei.

Fotografii: Getty Images