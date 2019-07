Uma Thurman, în ultimul film din cariera lui Quentin Tarantino. Ce personaj ar putea să joace

Quentin Tarantino ia în calcul apariția celei de a treia părți a pelicului Kill Bill, până la retragerea sa din universul cinematografic.

Controversatul regizor a declarat că va mai face un film după apariția filmului Once Upon a Time in Hollywood, dar oare ultimul său proiect va fi o continuare a producției Kill Bill?

"Eu și Uma am discutat despre acest subiect recent. Nu sunt sigur dacă o voi face, dar mă gândesc la asta de ceva timp". Dacă ar fi să mai fac un alt film, acela ar fi Kill Bill partea a treia." a declarat Tarantino în cadrul unui interviu în această lună.

Întrebat care sunt personajele din filmele sale de care este cel mai atașat, acesta a răspuns: "Cred că e vorba de Mireasa (Uma Thurman) și Bill (David Carridine) din Kill Bill și Landa (Christoph Waltz) și Aldo (Brad Pitt) din Inglorious Bastards."

Tarantino a mai fost întrebat ce planuri are după ce se retrage din universului cinematografic. Regizorul a declarat că: "Mă văd scriind cărți și piese de teatru. O să rămân o persoană creativă. Cred că am dat dat tot ce aveam de dat filmelor."

Once Upon a Time in Hollywood este cel de-a 9 și cel mai recent film al lui Tarantinto, iar controversatul regizor a afirmat că se va opri la cel de-al 10-lea film.

Colaborarea dintre Quentin Tarantino și Uma Thurman a stârnit foarte multe controverse în rândul telespectatorilor, având în vedere că de-a lungul anilor cei doi au fost implicați în foarte multe scandaluri. Uma Thurman l-a acuzat în trecut pe Tarantino că în timpul filmării peliculei Kill Bill, acesta a scuipat-o și a strangulat-o. În Kill Bill partea a doua, Uma Thurman a suferit un accident de mașină, acuzându-l pe regizor că nu a protejat-o suficient.

