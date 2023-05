Race for the Cure a Fundației Renașterea adună zeci de vedete și susținători în ROZ pentru combaterea cancerelor feminine în România

Fundația Renașterea organizează pe 11 iunie traditionala cursă caritabilă Race for the Cure Romania, Cursa de alergare / plimbare 5 km sau de 1 km cu punct de Start/Sosire la Stadionul Național Arcul de Triumf din București.

La conferința de presă organizată pe 30 mai, în vederea prezentării ediției din acest an a Race for the Cure România, au luat cuvântul: Președintele Fundației Renașterea – Mihaela Geoană și Ambasadorul acesteia - Andreea Esca, Dna Dr Diana Loreta Păun – Consilier Prezidențial, Dl. Dr. Dragoș Median – Medic oncolog, Spitalul Filantropia, Dna Dana Deac – jurnalist, Ambasador Asociația de Sprijin a Pacientului Oncologic și învingătoare în lupta cu cancerul.

Pentru prima data, conferința de presă dedicată Race for the Cure a fost succedată de un alt eveniment important, de awareness, cu vedete si influenceri - Pink Nic. Sonia Argint, Anamaria Brânză, Horia Brenciu, Andreea Cigolea, Mihai Covaliu, Amalia Enache, Diana Enciu, Larisa Iordache, Ana Iorga, Sabina Iosub, Maria Linda, Lora, Adelina Pestrițu, Lavinia Petrea, Andreea Raicu, Dana Rogoz, Alessandra Stoicescu, Madalina Tanasa, Iuliana Tudor sunt doar cateva dintre personalitățile care s-au alaturat cauzei si au participat la Pink-Nic. Evenimentul organizat de Fundatia Renasterea a avut scopul a pune la punct ultimele detalii inainte de cursa Race for the Cure, și de a implica persoane influente în promovarea mesajelor de prevenție și depistare precoce a cancerului, dar și in strangerea de donatii pentru ca femeile din Romania sa poata avea acces la prevenție, investigatii si tratamente personalizate pentru combaterea cancerului de san si de col uterin.

În cadrul activităților surpiză, invitații la conferința de presă și la Pink Nic au putut realiza brățări la atelierul Splend'or, au jucat sportul minții, alături de maestre în șah la cornerul Fundației Superbet și au contribuit la lucrarea artistului Paul Budan – HOPE - Cocorii pentru vindecare. Inspirat din faptul că peste 1.000 de tinere femei si-au pierdut anul trecut viata in Romania din cauza cancerului de sân triplu negativ, iar alte peste 2400 au aflat că suferă de acest tip de cancer, artistul împreună cu invitatii Fundației, vor contribui la realizarea unei instalatii artistice alcătuită din 1.000 de cocori origami care simbolizeaza implinirea unei dorinte, speranta si vindecarea. Participanții la atelier vor putea transmite o încurajare pentru 100 de paciente aflate în tratament, în acest moment, realizând un cocor origami roz, personalizat cu mesajul fiecaruia.

Deși statistica este una sumbră, constientizarea, preventia, depistarea precoce și accesul la tratamente adecvate, toate acestea sunt căi de îmbunătățire a ratei de supraviețuire în cancerul de sân – mesajul cheie și al cursei Race for the Cure România.

Ediția din acest an, pe langa prezența la cursa fizica din București, oferă posibilitatea locuitorilor din alte orașe din țară sau din diaspora să susțină și să doneze pentru femeile din România pentru prevenția și combaterea cancerului de sân și de col uterin, prin intermediul platformei europene www.raceforthecure.eu/ro . Înscrierile și donațiile pentru România se pot face și pe siteul www.fundatiarenasterea.ro

Participanții la cursa din 11 iunie, de la Stadionul Național Arcul de Triumf se vor bucura, alături de familie, colegi si prieteni de o mulțime de surprize:

• Program de încălzire pe muzică,

• Jocuri educative și activități distractive pentru copii,

• Photo fun booth,

• Trofee și diplome pentru cea mai numeroasă, gălăgioasă, amuzant costumată, originală sau inimoasă echipă,

• Învingătoarele în lupta cu cancerul, Doamnele in Roz, vor participa la Tombola Roz

• Fiecare participant va fi înscris la Tombola Renașterea (cu premii atractive și surprize, pentru toate categoriile de vârstă). Premiile la cele două tombole sunt: bijuterii oferite de Kultho forever Diamonds, un weekend pentru două persoane la Poiana Brașov oferit de Ana Hotels, un weekend pentru doua persoane la Eforie Nord oferit de Ana Hotels Europa, vouchere valorice oferite de Hervis, vouchere Fred Astaire Dance Studio Bucuresti.

Anul acesta, cursa nu va mai fi una competitivă!

Vom sărbători sănătatea, îmbinând sportul distracția și emoția, printr-o plimbare sau alergare roz, precum o fac alte 32 de țări din Europa.

Traseul cursei de alergare / plimbare de 5 k din București este următorul : Start – esplanada Stadionului Național Arcul de Triumf - Str Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf, Șos. Kiseleff, pana in Piața Victoriei, cu retur pe Șos. Kiseleff, pana la Arcul de Triumf, continuând pe str Alexandru Constantinescu, până la Poarta Roz. Traseul Pink walk de 1 km este : Start – esplanada Stadionului Arcul de Triumf Str Alexandru Constantinescu, Arcul de Triumf si retur pe același traseu, dar cu sensurile delimitate de garduri si banda de semnalizare, până la Poarta Roz. Delimitarea sensurilor de alegare se va face prin garduri si banda de delimitare.

Taxa de înscriere la Race for the Cure România este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copiii sub 18 ani. Fiecare participant primește un kit (tricou și număr de participare), apă (1 punct de hidratare pe traseu si la Sosire), o înscriere la Tombola Renașterea și o medalie la terminarea cursei.

Kitul de participare poate fi ridicat de la sediul Fundației Renașterea (strada Virgil Pleșoianu nr. 87, sector 1, București), în perioada 31 mai - 10 iunie, în intervalul orar 10-18. Se poate opta și pentru primirea kit-ului prin curier, odată cu înscrierea electronică (costul transportului se achită la firma de curierat și este platit de destinatar).

Race for the Cure este cea mai mare cursa internațională destinată promovării sănătății și luptei împotriva cancerului de sân, cel mai mare și de succes eveniment de informare și de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii. Aflat la a noua ediție in țara noastră, Race for the Cure aliniază România la linia de start a Europei in cursa pentru prevenirea si combaterea cancerului la femei.

La ediția din 2022 a cursei Race for the Cure România, s-au înscris 2.730 de participanți și tot atâtea teste medicale gratuite au fost oferite femeilor vulnerabile, la Centrul Medical de Excelenta Renașterea din București și prin intermediul Unității Medicale Mobile Renașterea.

La fiecare dintre edițiile anterioare a fost foarte apreciată la competiția între echipe pentru cea mai numeroasă, gălăgioasă, amuzant costumată, originală sau inimoasă echipă.

Pentru înscrierea unei echipe direct la sediul Fundației, se poate trimite un mesaj de solicitare pe adresa de email : [email protected] / [email protected]

Multumim pentru implicare partenerilor, sponsorilor si sustinatorilor evenimentului Race for the Cure România 2023, organizat sub patronajul Ambasadei Italiei la București:

Parteneri institutionali: Complexul Național Sportiv Arcul de Triumf, Federatia Romana de Rugby, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Societatea Națională de Cruce Roșie

Sponsor Diamond: Kultho, Fundatia Superbet

Sponsor Gold: Catena, Gilead, MSD

Sponsor Bronze: Banca Transilvania, Novartis, Cec Bank, Pfizer, Roche, Astrazeneca, Kpmg Legal

Susținători: Coca Cola, Hervis, Ana Hotels Poiana Brasov, Ana Hotels Europa Eforie Nord, Granini

Partener media principal: PRO TV

Parteneri media: TVR, Agerpres, Antena 3, Trinitas TV, Senso TV, Magic Fm, KISS Fm, Rock Fm, United Media, Alist Magazine, Ringier, Avantaje, ELLE

Race for the Cure

Race for the Cure reprezinta cel mai important eveniment global de constientizare, educare si strangere de fonduri pentru cancerul de san. Inaugurata in anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursa cu 800 participanti in Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1.6 milioane de participanti in intreaga lume.

Pentru Fundatia Renasterea, acest eveniment reprezinta, in egala masura, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor ca cel mai bun tratament este preventia, iar informarea corecta, sportul si optimismul, sunt reteta propriei noastre sanatati. Primele opt editii ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 21.100 de persoane, din care peste 500 invingatoare in lupta cu cancerul.

Informatii despre Fundatia Renasterea

Fundatia Renasterea este o organizatie neguvernamentala, infiintata in anul 2001, care a primit statut de Organizatie de Utilitate Publica in anul 2007. Misiunea Fundatiei Renasterea este aceea de a promova importanta preventiei si depistarii precoce a cancerului de san si de col uterin, de a oferi investigatii medicale gratuite si consiliere pacientilor oncologici.

In ultimii 21 ani, Fundatia Renasterea a obtinut rezultate remarcabile in ceea ce priveste informarea femeilor din Romania, despre importanta depistarii precoce a cancerului si a oferit peste 115.000 de investigatii medicale in cele doua centre medicale pe care le detine in Bucuresti. In plus, cu sustinerea partenerilor sai, Fundatia a achizitionat si operat doua Unitati Medicale Mobile care au oferit in regim de gratuitate investigatii pentru 27.870 de femei ce locuiesc in zone rurale, unde rata mortalitatii este crescuta din cauza depistarii tardive a afectiunilor. Majoritatea femeilor sunt diagnosticate cu cancer in stadii avansate, din cauza lipsei informatiilor si a barierelor de ordin geografic si financiar.

Rezultatele QUIZ-ului realizat de Fundația Renașterea cu ocazia ZILEI DE ACȚIUNE PENTRU SĂNĂTATEA FEMEII – 28 MAI 2023

Tu cât de multe știi despre sănătatea femeii?*

România a atins un nivel socio-economic care, conform clasamentului realizat de Organizația Națiunilor Unite pe baza Indicelui Dezvoltării Umane (IDU), este specific grupului de țări cu un nivel de dezvoltare „foarte ridicat”, adică un nivel ridicat. de bunăstare. Cu toate acestea, cel puțin pentru unii indicatori de sănătate, performanța României nu se potrivește cu DHI, ci este mai aproape de țările mai puțin dezvoltate, cu venituri medii scăzute, iar nivelul de alfabetizare în domeniul sănătății populației este încă suboptim.

• Cancerul este perceput ca prima cauză de deces în rândul femeilor (85%)

În ciuda faptului că bolile cardiovasculare sunt prima cauză de mortalitate în rândul româncelor, acestea percep în mod covârșitor cancerul ca fiind principala cauză de îngrijorare din punct de vedere al sănătății, cancerul fiind patologia cu cel mai mare impactul auto-perceput asupra mortalității feminine.

• Majoritatea sunt preocupate de mortalitatea asociată cancerului (85%) și doar 15% sunt preocupați în mare parte de mortalitatea cardiovasculară.

Numărul femeilor preocupate în primul rând de mortalitatea cauzată de cancer în rândul femeilor este cu 5-6 mai mare decât numărul celor care indică mortalitatea cardiovasculară feminină ca principală cauză de îngrijorare pentru sănătate.

• Între timp, percepția de 91,5% din eșantion este că mortalitatea cauzată de cancer a crescut în ultimul deceniu în țara noastră.

• Cancerul de sân ca cel mai frecvent diagnosticat (74%).

3 din 4 femei care au ales să răspundă la sondajul online realizat de Fundația Renasterea au identificat corect cancerul de sân ca fiind cea mai frecventă diagnosticată malignitate în rândul femeilor. Cu toate acestea, faptul că reprezentarea personală conform căreia 1 din 4 percepe că cancerul de col uterin este cea mai frecventă malignitate este indicativă pentru lipsa informațiilor cu privire la riscurile asociate unor tipuri de cancer specifice și/sau impactul emoțional al experienței anterioare cu cancerul de col

uterin în anturajul propriu.

• Cancerul pulmonar (39%) și cancerul de col uterin (29,5%) sunt percepute ca având cea mai mare mortalitate, cancerul de col uterin cu aproape 30% (3 din 10).

După cum putem vedea, percepția femeilor cu privire la unul dintre puținele tipuri de cancer care ar putea fi aproape în întregime prevenite prin vaccinarea și screening-ul HPV este mult mai rea decât realitatea, ceea ce demonstrează că există o nevoie nesatisfăcută de informații privind prevenirea cancerului în rândul respondentului de sex feminin.

• 70% (7:10) dintre femei percep screening-ul prin testarea Babes Papanicolau ca fiind soluția principală pentru prevenirea cancerului de col uterin, în timp ce doar aproximativ jumătate (47%) dintre respondenți au indicat vaccinarea HPV ca opțiune preventivă.

În general, doar 1 din 5 femei (20%) au selectat atât vaccinarea HPV, cât și screening-ul ca soluții de lucru pentru prevenirea malignității cancerului de col uterin.

• În 30% dintre cazuri, participanții la sondaj au raportat că nu au discutat cu medicul lor despre investigațiile pe care trebuie să le facă o femeie în mod regulat pentru a minimiza riscul de cancer feminin obișnuit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*177 de respondente la chestionarul online aplicat de Fundația Renașterea