Rachel McIntyre, tânăra care e bunică la 34 de ani. Cum e posibil

Rachel McIntyre este una dintre cele mai tinere bunici din lume. Femeia din Edinburgh (Scoția) a dezvăluit că i-a luat ceva timp să iasă din șoc, însă acum s-a obișnuit cu acest statut. Însă, puțină lume o crede că are o fiică de 18 ani.

Rachel McIntyre a rămas însărcinată la 15 ani și, în ciuda vârstei fragede, a decis să păstreze copilul. Fiica ei a crescut și i-a călcat pe urme: a rămas gravidă la 17 ani, iar 9 luni mai târziu, în luna iulie a acestui an, a născut.

Tânăra din Edinburgh a devenit bunică, însă încă i se mai cere actul de identitate când vrea să intre într-un club, fiindcă nimeni nu crede că e măcar majoră.

„Oamenii nici măcar nu cred că sunt mama fiicei mele. Ei se uită la mine complet șocați când le spun. Ei spun: Stai, nu sunteți surori? Când spun că și eu sunt bunică, este și mai mult un șoc. Mereu mi se cere actul de identitate pentru că arăt atât de tânără. Este enervant, dar este și un compliment”, spune femeia, conform The Mirror.



Tânăra bunică a mărturisit că a fost puțin șocată de noul statut, însă s-a acomodat cu situația dată și e mândră de toate fetele din familie. Fiica sa cea mare i-a dăruit o nepoțică, însă Rachel mai are o fată de 10 ani. Deci multe posibile mame în familia ei.

„Fiica mea tocmai a împlinit 18 ani și am fost foarte șocată când am aflat că este însărcinată. Dar odată ce sam acceptat asta, am început să mă entuziasmez. Știam că, evident, o voi sprijini și pe ea”, a mai spus Rachel McIntyre pentru sursa citată.

