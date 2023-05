Radhu, regele cumbiei din România și singurul solist român din Billboard, a lansat un nou videoclip

Cunoscut în lumea muzicii latino dar și în țara lui natală drept prietenul unor vedete de telenovele, Radhu a revenit în atenția presei cu un nou single intitulat „Latina”, pentru care a filmat un nou videoclip colorat.

Radhu a revenit în atenția fanilor săi, atât cei din țara natală cât și cei din America latină, cu un nou videoclip la piesa „Latina”.

După o experiență nu prea plăcută în pandemie, solistul a povestit amănunte despre noul său single dar și despre videoclipul lansat. „În pandemie mi-a fost rău, nu m-am putut exprima muzical, a fost precum sfârșitul lumii! Am o poză singur în centrul orașului Buenos Aires, unde de obicei sunt zeci de mii de oameni să admire locul unde a trăit Eve Peron! Eu eram singur cuc, părea un coșmar! Cel mai mult mi-a lipsit familia și am început să văd că pe parcurs îmi lipsesc prietenii și că oamenii s-au schimbat și distanțat!”, a povesitit el despre perioada pandemiei.

Dar iată că a trecut peste și acum a revenit la muzică, lansând un nou proiect muzical. „Versurile piesei „Latina" din limba spaniolă îi aparțin lui Luis Perrusi și lui Jonathan Olivi, ideea este a lui Tony Cortez, celebrul trompetist al Gloriei Estefan și al lui Luis Fonsi! Piesa "Latina" are și o variantă în limba română la care am lucrat alături de Alin Radu! Pentru videoclip am filmat 4 zile în locații diferite și nu am fost lipsiți de peripeții. La filmări eram luați pe sus de vânt, era furtună și trebuia să filmăm în aer liber, cu soare, să arătăm cât de tropicală și exotică este capitala Buenos Aires! Însă nu a ținut vremea cu noi, așa că ne-am extins cu filmarea, ne-a plouat, iar hainele noastre erau ude! A fost cel mai haios videoclip, acum glumesc, însă la filmări înjuram! Piesa vorbește despre faptul că România este o țară latină întâi de toate, nu doar balcanică, și că ne asamanăm cu ei! Vorbesc despre România și Argentina, despre cât de pasională e femeia latină și încurajez frumusețea naturală! Cei din videoclip sunt o parte din trupa mea! Cei mai buni instrumentiști din Ameica Latină, din Peru, Mexic și Argentina! Sunt doar o parte din ei, piesa a fost înregistrată cu toată trupa, noi fiind cu toții 27!”, a povestit interpretul.

Piesa „Latina” e semnată cu Sony Music Argentina, Radhu fiind singurul artist român cunoscut în presa internațională ca și regele cumbiei din România și singurul solist român promovat de Billboard.